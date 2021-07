V Pulju lulajte raje doma

Stranišče na tržnici dela le do 15. ure.

Če se boste to poletje mudili v Pulju, pred sprehodom po mestu vsekakor obiščite stranišče. Največje istrsko mesto namreč premore le dve javni stranišči, kar je, opozarja Glas Istre, problem. Obiskovalca se bodo v sili morda usmilili v katerem od mestnih lokalov, čeprav so uradno vstop na stranišče dolžni ponuditi le svojim strankam. Če vam obiska toaletnih prostorov ne bodo dovolili, ste v hudi zagati. Javno stranišče na Giardiniju je že lep čas zaprto – ker naj bi na tem mestu odkrili zgodovinske ostanke, naj bi tam trenutno potekala arheološka raziskava.Mestni veljaki se težave s stranišči zavedajo in so na to temo že razpravljali na prvi delovni seji mestnega sveta. Na nedavnih županskih volitvah je na problematiko opozoril eden od kandidatov, nesojeni župan. »Ljudje, Pulj nima javnega stranišča,« je vzkliknil, ko so ga novinarji povprašali o tem, kaj je v mestu najbolj problematično. Drugi kandidati se s to nemara banalno, vseeno pa pomembno pritiklino mesta niso ukvarjali.Vseeno Pulj ni čisto brez javnih stranišč. Eno je v kleti tržnice, vhod je poleg ribarnice, a je odprto le do 15. ure. V delovnem času ga obišče okoli 200 strank, ki morajo za to odšteti dve kuni. Za red in čistočo skrbi, upokojenka, ki ji to delo ob dobrih 156 evrih pokojnine omogoča, da se lažje prebije skozi mesec. Stranišče je opremljeno z duhovitimi opozorili, npr.: »Pridi bližje! Nimaš tako dolgega, kot si misliš.« Uslužbenka stranišča pravi, da ne gre zgolj za šalo, saj mora zaradi nemarnih strank nenehno čistiti tla.Eno od hrvaških obmorskih mest, ki jemljejo ponudbo javnih stranišč skrajno resno, je Split, ki je lani še dvignil subvencijo v ta namen. Potem ko je ta leta znašala nekaj manj kot 20.000 evrov, so jo lani zvišali na dobrih 33.000. Leta 2007 so vzbudili pozornost z že devetim javnim straniščem, ki je stalo pravo malo bogastvo, zaradi česar so ga mediji šaljivo oklicali za zlati vece. Popolnoma avtomatizirano stranišče s senzorji, drsnimi vrati in koši za smeti iz inoksa v središču Dioklecijanove palače je občino stalo skoraj 80.000 evrov.