V Parizu zgroženi nad steklenim stolpom

Kljub protestom številnih prebivalcev in predvsem okoljevarstvenikov so v Parizu začeli gradnjo t. i. trikotnega stolpa, 42-nadstropnega nebotičnika v obliki piramide. S 180 metri bo to najvišja stavba v francoski prestolnici, projekt pa je vreden osupljivih 660 milijonov evrov.

Zgradba iz jekla in stekla bo namenjena predvsem pisarniškim prostorom, tam pa bodo tudi hotel s 130 sobami, trgovine in menda vrtec. Stala bo menda že leta 2026, po oceni številnih pa bo skazila zgodovinsko in spomeniško podobo Pariza, ki ima pisarn in hotelov več kot dovolj, vpijejo nasprotniki, okoljevarstveniki pa poudarjajo energijsko in prostorsko potratnost trikotnega stolpa s skoraj 100.000 kvadratnimi metri površine. Stavbo sta zasnovala švicarska arhitekta, in medtem ko nekateri opevajo izjemen dosežek, drugi projekt kritizirajo kot estetsko katastrofo.

Skazila bo zgodovinsko podobo prestolnice.

Kot rečeno, bo stolp tretja najvišja stavba v Parizu, za stolpoma Eiffel in Montparnasse, prestolnica pa gradnjo načrtuje že vse od leta 2008; 2015. jo je potrdila županja Anne Hidalgo, in to kljub nasprotovanju svojih zaveznikov iz vrst Zelenih.