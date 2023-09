Iz Maroka prihajajo žalostne zgodbe in prizori, več kot 2000 mrtvih v potresu (FOTO)

Število žrtev potresa v Maroku se je povzpelo na 2012, je zgodaj zjutraj poročala maroška državna televizija, ki se sklicuje na izjavo notranjega ministrstva. Število ranjenih je naraslo na 2059, vključno s 1404 ljudmi, ki so v kritičnem stanju, so dodali.

Uničujoč potres, ki je v petek po 23. uri prizadel območje Ighil v Visokem Atlasu z magnitudo 6,8, je najsmrtonosnejši v zadnjih šestih desetletjih v Maroku oziroma po letu 1960. Ighil je gorsko območje z majhnimi kmetijskimi vasmi, ki se nahaja približno 70 kilometrov jugozahodno od Marakeša.

FOTO: Nacho Doce Reuters

18 Slovencev v Maroku, vsi so na varnem V soboto do 17.15 ure se je Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve ali Veleposlaništvu RS v Parizu oglasilo 18 slovenskih državljanov, ki se nahajajo na prizadetem območju. Vsi so na varnem in so z njimi v stiku. Slovenski državljani se lahko za nujno konzularno pomoč obrnejo na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Veleposlaništvu RS v Parizu in na Veleposlaništvo Madžarske v Rabatu. Državljanom na MZZ do nadaljnjega odsvetujejo potovanja na območja, ki jih je prizadel potres.

Pred bolnišnico ležijo trupla

V vasi Amizmiz blizu epicentra reševalne ekipe z golimi rokami kopljejo ruševine. Odpadli kosi zidov so blokirali ozke ulice. Pred bolnišnico leži na desetine trupel, pokritih z rjuhami, ob njih pa so žalujoči svojci.

FOTO: Nacho Doce Reuters

"Moj mož in štirje otroci so umrli v uničujočem potresu. Ostala sem sama brez vsega,« je povedala užaloščena mati za maroški Channel 1.

Množično spali na ulicah

Poškodovane so skoraj vse hiše na območju Asni, kakih 40 km južno od Marakeša, vaščani so noč preživeli na prostem.

»Primanjkuje nam hrane, vode, smo brez strehe, brez kuhinje,« pravi vaščan Mohamed Ouhammo.

FOTO: Nacho Doce Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je potres v mestu Marakeš in okolici prizadel več kot 300.000 ljudi.

Vlade po vsem svetu ponujajo pomoč

Vlade po vsem svetu so izrazile solidarnost in ponudile pomoč. Turčija, kjer so februarja močni potresi ubili več kot 50.000 ljudi, je dejala, da je pripravljena zagotoviti podporo. Alžirija, ki je leta 2021 prekinila vezi s sosednjim Marokom, ko so se med njima stopnjevale napetosti zaradi konflikta v Zahodni Sahari, je dejala, da bo odprla svoj zračni prostor za humanitarne in zdravstvene lete.

FOTO: Abdelhak Balhaki Reuters

Izrazi sožalja in solidarnosti ob silovitem potresu v Maroku prihajajo tudi iz Slovenije.

Poleg Marakeša so potres čutili tudi prebivalci v prestolnici Rabat, Casablanca, Agair in Essaouira, kar je med prebivalstvom širilo paniko.