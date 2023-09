Strašni posnetki močnega potresa v Maroku: ljudje v paniki zapuščali zgradbe (VIDEO)

Zgodaj zjutraj je Maroko prizadel zelo močan potres. Uničenih je veliko zgradb, po trenutnih podatkih pa je umrlo okoli 300 ljudi. Več sto je ranjenih, navedbe oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.

Ljudje so po potresu z magnitudo 6,8 v paniki zapuščali zgradbe. Potres na globini dobrih 18 kilometrov je območje stresel malo po 23. uri po lokalnem času, je sporočil ameriški geološki inštitut USGS. Tresenje tal so močno občutili tudi prebivalci obalnih mest Rabat, Casablanca in Essaouira, ki so se množično zatekli na ulice.

Žarišče potresa je bilo v gorovju Visoki Atlas, 70 kilometrov jugozahodno od mesta Marekeš.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki grozljivega tresenja in njegovih posledic. V Marakešu so se zrušile zgradbe kot da bi bile hišice iz kart.

Videoposnetki prikazujejo, kako večnadstropne zgradbe izginejo v nekaj sekundah:

Prebivalci Marakeša so povedali, da so se zrušile nekatere zgradbe v starem mestnem jedru, ki so na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Lokalna televizija pa je prikazala slike zrušenega mošejskega minareta z ruševinami, ki ležijo na zmečkanih avtomobilih.

Notranje ministrstvo je sporočilo, da je na prizadeto območje poslalo vse razpoložljive vire. Bolnišnice v Marakešu pa poročajo o prihodu številnih poškodovanih ljudi in pristojni pozivajo k darovanju krvi.