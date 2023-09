Najmanj devet Slovencev v Maroku, ki ga je zadel siloviti potres (FOTO)

Izrazi sožalja in solidarnosti ob silovitem potresu v Maroku, ki je terjal več kot 800 življenj, prihajajo tudi iz Slovenije. Tako premier Robert Golob kot predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon so sporočili, da so njihove misli s prebivalci Maroka.

»Izražam iskreno sožalje bližnjim žrtev te naravne katastrofe,« je vlada na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, navedla besede premierja.

Slovenci so na varnem Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je trenutno v stiku z devetimi slovenskimi državljani v Maroku, ki ga je prizadel silovit potres. Vsi so na varnem, so danes sporočili z ministrstva. Kot so dodali, spremljajo razvoj dogodkov v Maroku in so v kontaktu tudi z drugimi državami EU, ki imajo v državi svoja diplomatska in konzularna predstavništva.

FOTO: Abdelhak Balhaki, Reuters

»Naše misli so z ljudmi Maroka in družinami tragično preminulih,« je medtem sporočila predsednica republike in reševalnim ekipam zaželela varno intervencijo.

Iskreno sožalje svojcem žrtev je na omrežju X izrazila tudi zunanja ministrica. »Vsem pošiljam svoje najboljše želje,« je zapisala Tanja Fajon in dodala sporočilo solidarnosti in podpore.

FOTO: Abdelhak Balhaki, Reuters

Umrlo najmanj 820 ljudi

V silovitem potresu, ki je v petek pozno zvečer stresel Maroko, je glede na zadnje vladne podatke umrlo najmanj 820 ljudi. Središče potresa z močjo 6,8 je bilo približno 71 kilometrov jugozahodno od Marakeša. Številni posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo uničene stavbe.

FOTO: Abdelhak Balhaki, Reuters

Najhuje je bil v potresu prizadet med turisti priljubljen Marakeš. Prav tam in na več območjih južno od mesta so našteli največ žrtev. So pa tresenje tal močno občutili tudi prebivalci obalnih mest Rabat, Casablanca in Essaouira, ki so se ponoči množično zatekli na ulice in na prostem tudi preživeli noč.

Notranje ministrstvo je sporočilo, da je na prizadeto območje poslalo vse razpoložljive vire. Bolnišnice v Marakešu pa poročajo o prihodu številnih poškodovanih ljudi in pristojni pozivajo k darovanju krvi. Več ljudi naj bi bilo ujetih pod ruševinami.

