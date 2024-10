V Kentuckyju se je skotil dvoglavi teliček

V ameriškizvezni državi Kentucky se je na družinski kmetiji Tarter skotil teliček z dvema glavama ter navdušil in presenetil. »Imel je dve glavi, štiri ušesa, štiri oči, dva smrčka, dva gobca in dva jezika. Njegov hrbet je bil zelo kratek, hrbtenico je imel obrnjeno v prsno votlino. Zadnje noge so bile deformirane in imel je zelo kratek rep,« pripoveduje 20-letna Cassie Tarter.

Mladenka, ki študira kmetijstvo na univerzi Western Kentucky v Bowling Greenu, je žival, ki je zaradi deformacij kmalu po skotitvi poginila, odnesla na fakulteto, da bi jo pokazala profesorjem in sošolcem.

Če vidite dvoglavo kravo na pašniku, gre za optično prevaro. FOTO: Robyvannucci/Getty Images

Tam je izvedela, da je verjetnost, da se skoti dvoglava žival, izjemno majhna. Po besedah študentke se na 400 milijonov kotitev takšen primer pripeti le enkrat. »Bila sem šokirana,« pravi Cassie, ki se še spominja tudi skotitve dvoglavega prašiča na družinski kmetiji v času, ko je bila še otrok. »Naučila sem se, da obstajata dva načina, kako se to lahko zgodi: prvi je replikacija DNK in RNK, drugi pa je, da se dvojčka, ki sta prenehala rasti, začneta 'vsrkavati'. Med uro fiziologije in reprodukcije smo opravili obdukcijo in ugotovili, da so organi telička enojni, kar pomeni, da ni šlo za dvojčka,« pojasnjuje.

Kljub temu da je bila izkušnja deloma žalostna, saj teliček ni preživel, se je, pravi, deloma obrnila tudi v dobro smer, saj so dogodek uporabili v učne namene. »Tako smo iz tega izvlekli nekaj dobrega,« pravi.

Dvoglave živali se skotijo redko, še redkeje pa preživijo. Pogosto imajo resne zdravstvene težave in kratko pričakovano življenjsko dobo. V povprečju živijo nekaj mesecev. Dvoglavi teliček je imel več telesnih napak, zaradi katerih bi bilo nemogoče, da bi ostal živ.

Dvoglave živali imajo bolezen, imenovano policefalija, ki izhaja iz grške besede poli, kar pomeni 'mnogo', in kephale, ki pomeni 'glava'. Živali s tem stanjem, imenovanim tudi dicefalični parapagus, imajo dve glavi na enem trupu.