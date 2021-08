V Kabulu spet eksplozija, ZDA izvedle zračni napad

V bližini kabulskega letališča, kjer na odhod iz Afganistana čaka še več tisoč ljudi, naj bi danes odjeknila eksplozija. Predstavnik ministrstva za zdravje je potrdil, da je na območju prišlo do eksplozije. Šlo naj bi za raketo, ki je zadela hišo.O novi eksploziji poročajo po tistem, ko je Afganistan v četrtek pretresel samomorilski napad skrajne skupine Islamska država na letališču v Kabulu. Po nekaterih podatkih je zahteval 170 smrtnih žrtev, med njimi so bili številni Afganistanci.Ameriški predsednikje v soboto posvaril, da ameriški vojaški poveljniki verjamejo, da je nov teroristični napad na kabulsko letališče »zelo verjeten v prihodnjih 24 do 36 urah,«. Ameriško veleposlaništvo v Kabulu je zato svoje državljane pozvalo, naj zapustijo letališče.Za zdaj še ni jasno, ali je eksplozija povezana z današnjim napadom ZDA, ki so v Kabulu danes izvedle zračni napad z dronom na domnevne člane skrajne Islamske države (IS) v Afganistanu, da bi odvrnile »neposredno grožnjo« teroristov na kabulskem letališču, poročajo tuje tiskovne agencije.Po ameriških navedbah je bila operacija, v okviru katere so iz brezpilotnega letala izstrelili raketo, usmerjena proti samomorilskemu napadalcu v vozilu, ki je nameraval izvesti napad na letališču v Kabulu, je poročal britanski BBC. »Ameriške vojaške sile so danes izvedle samoobrambni zračni napad (...) na vozilo v Kabulu, s čimer so odpravile neposredno grožnjo lokalne skupine Islamske države«, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik ameriškega glavnega poveljstva. »Prepričani smo, da smo zadeli cilj, ki smo ga želeli,« je še dejal.Po prvih informacijah, napad nizahteval žrtev.