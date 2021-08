Po napadu Biden zagrozil: Izsledili vas bomo in plačali boste

Ameriški predsednikje po včerajšnjem napadu pri letališču v Kabulu , v katerem je poleg 60 Afganistancev umrlo najmanj 13 ameriških vojakov, v Beli hiši zatrdil, da se bo evakuacija iz Afganistana nadaljevala, poroča CNN. Zatrdil je, da teroristi ZDA ne morejo odvrniti od tega, da opravijo svojo misijo. »Našli vas bomo in vas spravili ven,« je obljubil Američanom, ki so še v Afganistanu.Potrdil je, da rok za umik ostaja 31. avgust.Biden je še dejal, da ZDA ne bodo oprostile tega napada. »Vsem, ki ste sodelovali pri napadu, in tistim, ki želite slabo Ameriki, pravim, da ne bomo oprostili. Izsledili vas bomo in plačali boste.« Na vprašanje, ali so ZDA naredile napako, ko so talibanom zaupale skrb za varnost okoli letališča v Kabulu, je dejal, da nihče ne zaupa talibanom. »V njihovem interesu pa je, da gremo takrat, ko smo obljubili.«Ubite vojake je Biden označil za heroje.Od začetka umika 14. avgusta so preko letališča v Kabulu iz Afganistana, kjer so nadzor prevzeli talibani, evakuirali več kot 100.000 ljudi, tako zahodnih državljanov kot tudi Afganistancev.V dveh napadih na letališču v Kabulu, ki sta ju domnevno izvedla samomorilska napadalca, menda pripadnika Islamske države, je umrlo najmanj 13 ameriških vojakov, ki skrbijo za varnost na letališču v Kabulu, 18 pa je ranjenih.