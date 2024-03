Nov posnetek mučenja terorista: »Smet ti, zdaj te bom pa rezal« (VIDEO)

Pricurljali so novi posnetki, ki razkrivajo, da je eden od štirih teroristov, ki so izvedli moskovski pokol, jokal in kričal, ko so ga ruske oblasti prijele, nato pa mu je vojak odrezal uho in ga prisilil, da ga poje. Odgovornost za napad, ki se je zgodil v petek, je prevzela Islamska država, ki je objavila tudi videoposnetek.

Ruski uradniki so sprva trdili, da je vpletena Ukrajina, Kijev pa je te trditve označil za absurdne.

Rusija odredila pripor za še tri osumljence Rusko sodišče je danes v povezavi s petkovim smrtonosnim napadom v koncertni dvorani v predmestju Moskve odredilo pripor za še tri osumljence. Tako kot četverico napadalcev, za katere so oblasti dvomesečni pripor odredile v nedeljo, so tudi trojico moških obtožili terorizma.

V 90-sekundnem videoposnetku, ki je bil objavljen na Telegramu, je videti ruske mejne straže in agente FSB, kako besno pretepajo moškega, za katerega verjamejo, da je osumljenec Saidakrami Murodalii Rachabalizoda, potem ko so ga lovili po gostem gozdu. Nekaj ​​trenutkov po tem posnetku vojak z nožem odreže uho Rachabalizode in ga prisili, da ga poje v videu, ki je preveč grozljiv za objavo.

Saidakrami Murodali Rachabalizoda FOTO: Yulia Morozova Reuters

Rachabalizoda je eden od štirih teroristov, ki so bili ponoči obtoženi terorizma, potem ko so ga ruske varnostne službe prijele, mučile in pridržale po smrtonosnem napadu v moskovski koncertni dvorani v petek zvečer. Video prikazuje vojake, ki tečejo po snegu in dohitevajo terorista.

Rachabalizoda je mogoče videti ležati na hrbtu v položaju zarodka, potem ko ga dva oborožena moška dohitita, obkroži pa ga tudi več psov. Vidimo lahko enega vojaka, kako ga večkrat udari po obrazu, drugi pa kriči nanj.

Na posnetku je slišati enega vojaka, ki pravi: »On je klošar! Kje je tvoje orožje? Tvoje prekleto orožje! Kaj si naredil s svojim orožjem? Zdaj te bom preiskal! Nehaj! Kje so ostali?«

Aretirani mu pove, da nima orožja.

Drugi vojak nato stopi do njega in ga brcne, medtem ko Rachabalizoda kriči, nato ga tretji udari.

Eden od vojakov mu reče: »Stoj ali pa bom spustil psa nate.«

Ko ruski vojak začne dvigovati osumljenca, ga drugi udari v glavo, Rachabalizoda pa zakriči in pade nazaj na tla.

»Daj no, ti kos smeti. Odrezal te bom,« pravi eden od vojakov na posnetku, preden mu odreže del desnega ušesa in ga nato prisili, da ga poje.

Ni bil edini

Rachabalizoda je bil včeraj viden na sodišču z oteklim obrazom in masivnim povojem čez desno uho.

Ni bil edini teroristični osumljenec, vpleten v petkov smrtonosni pokol, ki so ga ruske oblasti mučile. Videoposnetek, ki so ga delili na proruskih kanalih Telegram, je pokazal Shamsuddina Faridduna, ki se peni okoli ust, ko leži na tleh s spuščenimi hlačami in pritrjenimi žicami na predel dimelj. Na drugem koncu žice je vojaški radio, ki ga napaja 80-voltna baterija ...

»Za najboljši učinek je treba ujetega terorista tudi polivati ​​z vodo,« še pojasnjujejo.

Namenoma objavljeni posnetki

Basmansko sodišče v Moskvi je vse štiri obtožene poslalo v pripor do 22. maja – Dalerdjona Barotoviča Mirzoeva (32), nezakonitega priseljenca iz Tadžikistana in očeta štirih otrok, Saidakrami Murodalia Rachabalizodija (28), domnevno rojenega v Tadžikistanu in živečega v Moskvi, Shamsuddina Faridunia (24), rojenega v Tadžikistanu, tovarniškega delavca in očeta 8-mesečnega dojenčka, in Muhammadsobirja Fayzova – frizerja, ki so ga na sodišče pripeljali v invalidskem vozičku.

Dalerdzhon Mirzoyev FOTO: Yulia Morozova Reuters

Kot pišejo nekateri zahodni mediji, je ravnanje s temi osumljenci namenoma objavljeno v medijih, saj so bile vse slike objavljene prek kanalov Telegram, v sodelovanju z ruskimi varnostnimi službami.

Kampanja dezinformacij

Prav tako je Kremelj sprožil kampanjo dezinformacij, ki širijo lažne trditve, da so za teroristični napad v Moskvi odgovorne MI6 (tajna obveščevalna služba Združenega kraljestva) in druge zahodne obveščevalne agencije. Avtomatizirani računi robotov v družbenih omrežjih delijo povezave do lažnih spletnih mest, oblikovanih tako, da so videti kot znane novice, ki za pokol, v katerem je v petek umrlo 167 ljudi, krivijo Zahod.

Muhammadsobir Fayzov FOTO: Shamil Zhumatov Reuters

Po poročilu Meta Platforms sta napad z neželeno pošto izvedli ruski IT podjetji National Technologies in Social Design Agency. Obe sta povezani s Kremljem in za obe veljajo sankcije Evropske unije, poroča Jutranji list.