Tako so po zaslišanju videti teroristi iz Moskve: eden na invalidskem vozičku, drugi z odrezanim uhljem ... (FOTO)

V petek so aretirali štiri osebe, ki so vdrle v Crocus City Hall v Krasnogorsku, severnem predmestju Moskve, in začele streljati na 6000 ljudi, zbranih na rock koncertu. Moški so zanetili več požarov, ki so zajeli dvorano in povzročili, da se je zrušila streha. Oblasti so sporočile, da je v incidentu umrlo 137 ljudi, več kot 100 pa je bilo ranjenih. Za napad je odgovornost prevzela Islamska država in dodala, da ga je izvedla veja, znana kot IS-K – Islamska država v Horasanu, Turčiji.

Enega pripeljali v invalidskem vozičku

V javnost je prišel videoposnetek, ki prikazuje tri osebe, ki v spremstvu zamaskiranih policistov pridejo na sodišče, medtem ko četrtega pripeljejo na invalidskem vozičku, poroča BBC.

FOTO: Shamil Zhumatov Reuters

Saidakrami Murodalii Rachabalizoda. FOTO: Olga Maltseva Afp

Dalerdzhon Mirzojev, Saidakrami Murodali Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni in Muhammadsobir Fayzov so videti poškodovani. Prva dva imata okrog oči modrice, eden tudi močno povezano uho, saj naj bi mu ga med aretacijo delno odrezali. Tretji ima močno otekel obraz, četrtega pa na sodišče pripeljejo v invalidskem vozičku in bolniški halji, na posnetku je videti, kot da nima očesa.

Osumljeni so umora 137 ljudi, vključno s tremi otroki. FOTO: Tatyana Makeyeva Afp

Vsi štirje so bili na sodišču zaprti v policijsko varovani stekleni kabini. Izjava sodišča, objavljena na telegramu, navaja, da je Mirzojev državljan Tadžikistana in da je krivdo v celoti priznal, enako je storil Rachabalizoda. Vsi štirje bodo v priporu še najmanj do 22. maja, je sporočilo sodišče.

23-letni Mirzojev je imel v Novosibirsku dovolilnico za 3-mesečno začasno bivanje, ki mu je že potekla. Rachabalizoda je na sodišču povedal, da ima ruske dokumente, a se ne spomni, kje so. Komuniciral je prek prevajalca.

Ruski uradniki so sprva trdili, da je vpletena Ukrajina, a je Kijev te trditve označil za absurdne. FOTO: Olga Maltseva Afp

Fariduni je bil rojen leta 1998 v Tadžikistanu. Uradno je zaposlen v tovarni v ruskem mestu Podolsk, njegovo prebivališče pa je v Krasnogorsku. Fayzov, četrti obtoženec, ki je prišel na sodišče v invalidskem vozičku in v spremstvu zdravnika, je bil videti neodziven. Pred napadom je bil začasno brezposeln, prej pa je delal v brivnici v Ivanovu. Rodil naj bi se leta 2004, poroča CNN.

Rusko sodišče je v nedeljo četverici osumljencev za petkov smrtonosni strelski napad v koncertni dvorani v predmestju Moskve odredilo dvomesečni pripor z možnostjo podaljšanja. Vsi štirje so obtoženi terorizma in jim grozi dosmrtna zaporna kazen. Sodišče je sporočilo, da sta dva obtoženca priznala krivdo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Število žrtev petkovega napada je v nedeljo naraslo na 137, ranjenih je 180. Kot je sporočil ruski preiskovalni odbor, so doslej identificirali 62 žrtev napada. Ruski predsednik Vladimir Putin je obljubil kaznovanje odgovornih za napad in ga kljub temu, da je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država, povezal z Ukrajino. V Kijevu odgovornost za napad zavračajo. STA

Grozi jim dosmrtna kazen

Vsi štirje so obtoženi terorizma in jim grozi dosmrtna zaporna kazen. V Rusiji so sicer aretirali še sedem ljudi, osumljenih sodelovanja pri petkovem napadu.