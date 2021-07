V boj proti virusu tudi vojaki

Avstraliji je lani zavidal ves svet, tako hitro in učinkovito ji je uspelo zajeziti širjenje novega koronavirusa, a razmere so se v zadnjih tednih povsem obrnile. Medtem ko večina držav sprošča oziroma je že sprostila najstrožje ukrepe, jih v deželi tam spodaj zaostrujejo. Junija je k njim namreč našla pot različica delta in ta se med ljudmi, ki so večinoma necepljeni, širi kot požar. Do zdaj so zabeležili že 3000 okužb, devet ljudi je umrlo. Vlada se na vse pretege trudi, da bi tudi ta val okužb zajezila, a ljudje imajo ukrepov dovolj, že večkrat so svoje nestrinjanje izrazili na ulici z množičnimi protesti, med katerimi večina ni nosila mask. Na ulice so se tako podali policisti, ki preverjajo upoštevanje zelo strogih ukrepov. Ljudje denimo ne smejo zapuščati doma, razen če se odpravijo v trgovino po osnovne potrebščine, za pomoč bližnjim, osnovno telesno vadbo in podobno. Ker pa tudi prisotnost policistov kot kaže nima učinka, saj se virus kljub omejitvam širi med prebivalci, jim bodo zdaj na pomoč priskočili pripadniki avstralske vojske. Danes in jutri se bodo udeležili obveznega urjenja, v ponedeljek pa bodo že odšli na delo. Mnogim se odločitev, da v nadzor vključijo vojsko, zdi pretirana, združenje avstralskih odvetnikov je potezo celo označilo za skrb vzbujajočo in grožnjo liberalni demokraciji.

