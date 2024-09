V BiH padel prvi sneg (VIDEO)

Več srednjeevropskih držav se zaradi obilnih padavin ta konec tedna pripravlja na poplave in druge vremenske nevšečnosti, izdali so številna vremenska opozorila. Zlasti na Češkem in Poljskem pričakujejo obilne padavine, ki bodo lahko vplivale tudi na vodostaje na Slovaškem in v Nemčiji. Na posledice deževja se pripravljajo tudi na Madžarskem in v Avstriji, kjer je ponekod zapadel tudi sneg.

Tudi v BiH je sinoči na planinah Bjelašnica, Jahorina in Vlašić zapadel prvi sneg. Do jutra se je obdržal le na Jahorini, kažejo spletne kamere. Po napovedih Federalnega hidrometeorološkega zavoda bo danes v BiH pretežno oblačno vreme. V Hercegovini se bo čez dan prehodno zjasnilo. V jutranjih urah se pričakuje dež po vsej državi, na planinah pa je možen tudi rahel sneg. Čez dan bo v Bosni občasno rahlo deževalo. Veter bo šibak do zmeren zahodni in severozahodni. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj, na jugu do 14, dnevne temperature pa bodo v Bosni od 8 do 14, v Hercegovini pa od 16 do 22 stopinj.