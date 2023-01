V Avstraliji odkrili velikansko krastačo, nekoč v pomoč kmetom, danes škodljivka

Avstralija je znana po osupljivem živalskem svetu, nedavno pa so tudi vsega vajeni gozdni čuvaji v Queenslandu ostali odprtih ust. Med obhodom v narodnem parku Conway se je pred nogami enega od njih namreč nenadoma znašla ogromna krastača, težka kar 2,7 kilograma, najverjetneje pa se ji obeta vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.

Krastača velikanka sicer spada v invazivno vrsto aga, ki naj bi kmetom pomagala pri zatiranju škodljivcev na nasadih sladkornega trsa, zato ji pravijo tudi trsna krastača. A kot se je po desetletjih izkušenj izkazalo, sama naredi dandanes več škode kot koristi, saj se je nenadzorovano razmnožila (v Avstraliji naj bi jih bilo več kot dve milijardi), povrhu je strupena in ji pripisujejo celo odgovornost za izumrtje nekaterih domačih vrst.

15 let je v divjini življenjska doba trsne krastače.

Gromozanski dvoživki iz Conwaya so zaradi strašljive pojave pa tudi neprijaznega slovesa nadeli vzdevek Toadzilla, kar je skovanka iz besed toad (angl. krastača) in Godzilla po ikonični filmski pošasti. Trsna krastača je zelo požrešna in ima tako rekoč ves čas polna usta žuželk, plazilcev in celo manjših sesalcev. Toadzilla, ki je bila kar šestkrat večja od povprečne krastače, je bila po ocenah strokovnjakov zaradi izredne pojave samica, ki zdaj čaka na uradno potrditev Guinnessovih strokovnjakov.

Uradni rekorder je za zdaj Princ s Švedske, ki si je naziv prislužil leta 1991 in je bil iste vrste kot Toadzilla, le da je živel lagodno življenje udomačene dvoživke. Tehtal je 2,65 kilograma. Toadzillo so, ker tako pač veleva zakonodaja, usmrtili, njene ostanke pa bo prevzel prirodoslovni muzej. Predvidevajo, da je bila med starejšimi primerki, praviloma pa te vrste krastač v naravi živijo do 15 let.