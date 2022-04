Ursula von der Leyen sredi vojnih grozot

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v spremstvu visokega zunanjepolitičnega predstavnika Evropske unije Josepa Borrella danes obiskala Kijev. Visoka predstavnika EU se bosta v Kijevu med drugim sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, poročajo tuje tiskovne agencije. Na pot sta se davi odpravila z vlakom, saj je zračni prostor nad Ukrajino zaprt, in sicer iz poljskega mesta Przemysl, le 13 kilometrov od meje z Ukrajino. V delegaciji so tudi slovaški premier Eduard Heger in več evropskih poslancev.

Von der Leynova in Borrell bosta prva zahodna voditelja, ki bosta Ukrajino obiskala po razkritju ruskih grozodejstev v predmestjih Kijeva, kot je Buča.

V Borodjanki še huje kot v Buči

Zelenski je sicer ponoči v novem video nagovoru posvaril, da po Buči zdaj podobne, če ne celo še hujše zločine ruskih sil razkrivajo tudi v drugih mestih na območju, med drugim v Borodjanki. Da so razmere tam, kjer so zdaj šele začeli preiskovati ruševine, po prvih ugotovitvah še bolj strašne kot v Buči, je ponoči v video nagovoru opozoril Zelenski.

Malo pred tem je ukrajinska generalna tožilka Irina Venediktova na facebooku objavila, da so v ruševinah dveh stanovanjskih zgradb v Borodjanki našli 26 trupel. Dodala je, da je težko reči, koliko bo vseh žrtev, je pa zapisala, da je kraj, kjer je pred vojno živelo 13.000 ljudi, najbolj uničen med kraji v okolici Kijeva.

V vasi Obuhoviči, kakih 70 kilometrov severozahodno od Kijeva, naj bi medtem ruski vojaki tamkajšnje prebivalce uporabili kot živi ščit, kar je prepovedano z ženevskimi konvencijami. Kot poroča britanski BBC, imajo za to že trdne dokaze.

A po drugi strani je prišel na dan posnetek, na katerem naj bi ukrajinski vojaki ustrelili in ubili zajetega ruskega vojaka, katerega pristnost pa še ni potrjena.

Začenja se premeščanje ruskih sil

Civilisti medtem na vse načine poskušajo zapustiti vzhodno Ukrajino, k čemur jih v pričakovanju silovite ruske ofenzive pozivajo oblasti. Cilj Rusije po umiku s severa Ukrajine je ustvariti kopensko povezavo med okupiranim polotokom Krim ter proruskimi separatisti v regijah Lugansk in Doneck v Donbasu.

Avstrijska tiskovna agencija APA navaja oceno vojaškega strokovnjaka Markusa Reisnerja, da bo premeščanje ruskih sil na vzhod, ki se je začelo pred desetimi dnevi, bolj ali manj zaključeno ta konec tedna. Kot še meni, Rusija stavi na zgodovinsko simboliko in si želi zmago v Donbasu razglasiti 9. maja, ko praznuje zmago nad nacistično Nemčijo.

Zadnja priložnost za pobeg civilistov

Iz več mest na območju že poročajo o silovitem obstreljevanju. Med drugim naj bi ruski izstrelki tako v Lugansku kot Donecku poškodovali železniško infrastrukturo, kar še dodatno otežuje evakuacijo civilistov. A oblasti kljub temu ljudi pozivajo, naj kakor koli že čim prej odidejo, saj je to verjetno zadnja priložnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah Kijeva jim je v četrtek kljub težavam uspelo na varno prepeljati več kot 4.500 ljudi, od tega okoli 1.200 iz Mariupola, 2.000 iz več krajev v okolici Zaporožja in 1.400 iz več mest v regiji Lugansk.

»Novi župan« Mariupola, ki so ga nastavile ruske sile, je sporočil, da je v tem mestu umrlo okoli 5.000 civilistov, medtem ko ukrajinska stran ocenjuje, da je to »konservativna ocena« in jih je verjetno še veliko več.