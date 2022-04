Rusi so se odzvali na potezo Slovenije, napovedali so povračilne ukrepe

Odločitev slovenske vlade, da zmanjša število osebja na ruskem veleposlaništvu, je zelo neodgovorna in neprijazna, so v sredo sporočili iz ruskega zunanjega ministrstva. Te poteze odražajo protirusko stališče, ki ga zagovarja trenutna slovenska vlada, in ki občasno prekorači mejo v smeri rusofobije, so dodali.

»Jasno je, da so te poteze oblikovane tako, da sistematično uničujejo rusko-slovenske odnose, ki letos praznujejo 30 let,« piše na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva.

»Odgovornost za nepopravljive posledice protiruske histerije bo v celoti nosila trenutna vlada Slovenije, ki s poskusi ugoditve tujim mentorjem in na škodo slovenski nacionalnih interesov dobesedno uničuje stoletja prijateljskih odnosov med našimi ljudmi,« so poudarili.

Napovedali povračilne ukrepe

Poleg zmanjšanja števila diplomatskega osebja na veleposlaništvu v Ljubljani so bili na ruskem ministrstvu kritični tudi do ukinitve delovanja ruskega znanstveno-kulturnega centra v Ljubljani.

Ob tem so napovedali možnost političnih in diplomatskih povračilnih ukrepov, med drugim zmanjšanje števila osebja na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi. Od Ljubljane še zahtevajo, da se podredi mednarodnim obvezam ter zagotovi varnost in pogoje za normalno delovanje ruskega veleposlaništva v Sloveniji.

Generalna skupščina ZN izključila Rusijo iz Sveta ZN za človekove pravice Generalna skupščina ZN je s 93 glasovi za, 24 proti in 58 vzdržanimi glasovi potrdila resolucijo, ki prekinja članstvo Rusije v Svetu ZN za človekove pravice zaradi pokolov civilistov v Ukrajini, ki jo je napadla 24. februarja. Gre za nov odmeven poraz Rusije v mednarodni skupnosti.

Logar na zagovor poklical ruskega veleposlanika

Zunanje ministrstvo je v torek na zagovor poklicalo ruskega veleposlanika Timurja Ejvazova in mu izrazilo najostrejši protest ob pobojih ukrajinskih civilistov v Buči in drugih mestih. Veleposlanika so obenem obvestili, da Slovenija v skladu z 11. členom dunajske konvencije o diplomatskih odnosih zmanjšuje število osebja na ruskem veleposlaništvu na raven slovenske misije v Moskvi. To pomeni s sedanjih 41 na osem.

Ukrep je bil po navedbah MZZ usklajen znotraj EU. Za zmanjšanje ruskega diplomatskega osebja v zadnjem času pa so se že odločile številne druge članice unije, med njimi Nemčija, Francija in Italija.