Države EU potrdile nove sankcije proti Rusiji, tokrat udarili tudi po hrani in alkoholu

Države članice Evropske unije so danes potrdile peti sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Ta med drugim vključuje prepoved uvoza ruskega premoga v unijo in prepoved vstopa ladij, ki plujejo pod rusko zastavo, v pristanišča EU. Nove sankcije prepovedujejo tudi zamrznitev sredstev štirih ruskih bank.

Nov sveženj sankcij vključuje prepoved uvoza ruskega premoga v vseh oblikah. Izvoz v EU predstavlja četrtino celotnega ruskega izvoza premoga, kar pomeni, da bo Rusija izgubila okoli osem milijard evrov dohodkov na leto, navaja Evropska komisija.

Prepoved transakcij in zamrznitev sredstev

Ukrepi vključujejo tudi prepoved transakcij in zamrznitev sredstev štirih ruskih bank, med njimi druge največje ruske banke VTB. Te štiri banke imajo skupaj 23-odstotni delež na ruskem trgu.

EU po novem prepoveduje tudi vstop ladjam, ki plujejo pod rusko zastavo, v pristanišča Evropske unije. Poleg tega prepoveduje ruska in beloruska podjetja za cestni transport, ki delujejo v EU. Tako pri cestnem kot ladijskem prometu veljajo izjeme za zdravila, hrano, energijo ter humanitarne potrebe.

Četrti ukrep, vreden 10 milijard evrov, je usmerjen na izvoz v Rusijo. Prepoved bo veljala za izvoz kvantnih računalnikov in naprednih čipov ter tudi občutljivih strojev in druge opreme.

Ruske oligarhe želijo odrezati tudi od morske hrane in vodke

Z naslednjim ukrepom, vrednim 5,5 milijarde evrov, želi EU Rusijo in njene oligarhe odrezati od dobrin, kot so les, cement, morska hrana in alkohol, vključno z vodko. Šesti ukrep se nanaša na splošno prepoved sodelovanja ruskih podjetij pri javnih naročilih v državah članicah.

Unija uvaja tudi nove sankcije proti posameznikom in podjetjem. Na seznam so dodali 217 posameznikov in 18 pravnih subjektov.

Večina sankcij bo začela veljati z objavo v uradnem listu EU, ki je predvidena še danes.