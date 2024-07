Umetnine tiska na rastline

Umetniki si vedno znova prizadevajo, da bi našli nove načine, kako izraziti svojo umetniško dušo in talent, nekateri bi radi tako postali prepoznavni in se zapisali v zgodovino. Našli so se že takšni, ki so slikali na riževa zrna, umetnine ustvarjajo iz barvne mivke, gumbov različnih oblik in velikosti, Španka Almudena Romero pa se je odločila, da bo svoje fotografije namesto na papir tiskala na rastline.

Da si želi ustvarjati, je mlada Španka vedela že kot otrok, nato pa se je odločila, da bo umetnost uporabila tudi za ozaveščanje drugih o okoljskih težavah. S tem, ko si je za podlago izbrala rastline, se je, kot pravi, uprla potrošnji, ki ljudi sili v nepotrebno zapravljanje, ter dokazala, da je mogoče ustvarjati umetniška dela tudi brez veliko denarja in na ekološki način.

... in odtis na listu.

Njeno tehniko bi lahko opisali kot ekološko fotografiranje. Negative namreč položi za list, vse skupaj postavi na sonce in po določenem času se na listu pojavi odtis, kot bi gledali črno-belo fotografijo. Na žive rastline Almudena tiska tudi s pomočjo digitalnega projektorja. »Rastlina svetlobo, ki jo oddaja projektor, uporablja za fotosintezo in na tak način se na njej izriše želena podoba,« je inovativni postopek ustvarjanja opisala umetnica, ki je eno od serij umetnin ustvarila tako, da je na razprto platno posula semena vodne kreše ter jih pustila rasti v temi, nato pa je na krešo projicirala negativ fotografije.

»Tiste rastline, ki so dobile več svetlobe, so začele proizvajati klorofil, zato je slika na tistih mestih temno zelena, deli, ki so dobili manj svetlobe, so ostali zelo svetli in rumenkasti. Pravzaprav je postopek povsem enak kot postopek razvijanja fotografij v temnici,« pravi Španka, ki trenutno svoja dela razstavlja v Londonu in Parizu.