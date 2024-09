Ukrajinci objavili video: »Sestrelili smo rusko letalo, vredno 50 milijonov dolarjev«

Ukrajinska vojska je med operacijo v Črnem morju sestrelila močno rusko lovsko letalo Su-30M, je danes sporočila ukrajinska vojaška obveščevalna agencija HUR.

Objavili so tudi posnetek strmoglavljenja letala.

Gre za eno modernejših ruskih lovskih letal, katerega cena je približno 50 milijonov ameriških dolarjev. Letalo, ki je strmoglavilo v morje, je pripadalo 43. ločenemu polku mornariškega letalstva ruskih oboroženih sil, ki se nahaja na letališču mesta Saka na okupiranem Krimu.

Rusi so izgubili stik z letalom v sredo okoli 5. ure zjutraj. Približno tri ure pozneje so sprožili akcijo iskanja in reševanja, v kateri so sodelovali letalo An-26 ter helikopterja Mi-8 in Ka-27, so povedali ukrajinski viri.

Približno sedem ur kasneje so poveljstvo obvestili o značilnem madežu letalskega goriva, ki so ga odkrili v morju, 70 kilometrov severozahodno od rta Tarkankut, kmalu pa so videli tudi razbitine uničenega Su-30SM, trdijo Ukrajinci.