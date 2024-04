Ukrajina izgublja, general napovedal velik Putinov prodor: »Jasno je, kaj sledi, to mesto je zagotovo tarča«

Nekdanji poveljnik oboroženih sil Velike Britanije je opozoril, da bi se lahko Ukrajina letos soočila s porazom. General sir Richard Barons je za BBC dejal, da obstaja »resno tveganje«, da bo Ukrajina letos izgubila vojno. »Razlog je v tem, da Ukrajina čuti, da ne more zmagati«, je ocenil.

»Njenim silam zmanjkuje streliva in vojakov in tako napovedana protiofenziva lani ni uspela pregnati Rusov, in zdaj se Moskva pripravlja na poletno ofenzivo, « je nadaljeval. »Cilj ne bo doseganje majhnih ozemeljskih pridobitev, temveč popoln zlom ukrajinske obrambe,« še pravi general.

Harkov je zagotovo ena od tarč

Zdaj Rusija kopiči vojake in sili Kijev, da ugiba, kje bo napad. »Eden od izzivov, s katerimi se soočajo Ukrajinci, je, da lahko Rusi izberejo, kam bodo namestili svoje sile. Frontna črta je zelo dolga in Ukrajinci jo morajo znati braniti vso,« ocenjuje dr. Jack Watling, višji znanstveni sodelavec na inštitutu Royal United Services.

»Ukrajinska vojska bo izgubila nekaj območij. Vprašanje je, koliko in katera naseljena središča bodo prizadeta,« dodaja. »Harkov je zagotovo ena od tarč,« pravi Watling. Kot drugo največje mesto v Ukrajini, ki je nevarno blizu ruski meji, je Harkov namreč mamljiva tarča za Moskvo.