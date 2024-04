Ukrajina izgublja vojno, Zelenski izdal najresnejše opozorilo doslej

Ena največjih elektrarn v Ukrajini je bila uničena v množičnem ruskem raketnem napadu. Kot poroča ukrajinski Interfax, ki se sklicuje na visokega uradnika elektrogospodarstva, je bila termoelektrarna Trpilska popolnoma uničena.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izdal najresnejše opozorilo doslej o ruski ofenzivi, ki bi se lahko usmerila proti milijonskemu ukrajinskemu mestu. Kot je povedal v sinoči objavljenem intervjuju za nemški časnik Bild, bi lahko ruske sile sprožile osredotočen napad na severovzhodno ukrajinsko mesto Harkov, drugo največje mesto v Ukrajini. Gre za milijonsko mesto, ki ga Rusi že mesece napadajo iz zraka, kar velja za neke vrste pripravo na kopensko ofenzivo. Ukrajina pričakuje, da bodo Rusi začeli poletno ofenzivo že prihodnji mesec, vendar še ni znano, ali bo razpršena na fronti v dolžini okoli 1000 kilometrov ali osredotočena na en sam cilj, kot je Harkov.

Elektrarna leži nedaleč od Kijeva, glavnega mesta Ukrajine, in proizvede približno 57 odstotkov energije, potrebne za oskrbo Kijevske regije z električno energijo. Ruski raketni napad je bil izveden zgodaj zjutraj z raketami in brezpilotnimi letali, ruske sile pa so ciljale na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Obseg uničenja je zastrašujoč

Podjetje Centrenergo, ki upravlja termoelektrarno, je sporočilo, da je bila elektrarna »popolnoma onesposobljena«, a na srečo so vsi delavci, ki so bili v izmenah med napadom, preživeli. Andrei Gota, predsednik nadzornega odbora, je povedal, da je obseg uničenja grozljiv.

Velik požar je zajel turbino, reševalci pa poskušajo požar omejiti. V najmanj petih ukrajinskih regijah so bile poškodovane transformatorske postaje in druge elektrarne, v regiji Harkov pa je brez elektrike ostalo najmanj 200.000 ljudi.

Kaj pravijo Rusi?

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je čez noč v »množičnih napadih« v Ukrajini zadelo naftne, plinske in elektrarne objekte. Moskva je dejala, da je v napadih uporabila visoko natančno orožje in brezpilotna letala.

V raketnih napadih na južno ukrajinsko mesto Odesa je umrlo pet ljudi, so danes sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah so poročali tudi iz drugih ukrajinskih regij, med drugim iz Harkova, ki je bil danes tarča silovitega obstreljevanja. V ukrajinskem napadu z dronom na rusko obmejno regijo Kursk pa naj bi umrli trije ljudje.

»Zaradi tega je bilo moteno delo podjetij ukrajinske vojaške industrije, onemogočen je bil prenos rezerv na območja spopadov, ovirana je bila dobava goriva enotam in vojaškim enotam oboroženih sil Ukrajine,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, poroča index.hr.

Obseg uničenja je grozljiv. FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters