Udeležba na evropskih volitvah višja kot leta 2019

Evropskih volitev, ki sicer ponekod še potekajo, se je glede na začasne podatke udeležilo 51 odstotkov Evropejcev. Pred petimi leti je udeležba znašala 50,66 odstotka.

Kot je povedal tiskovni predstavnik Evropskega parlamenta Jaume Duch, je pričakovati, da bo končna udeležba še višja, saj volitve v nekaterih članicah še potekajo. Med drugim lahko volivci svoj glas še vedno oddajo v Italiji, kjer se bodo volišča zaprla ob 23. uri.

Višjo udeležbo kot na volitvah leta 2019 je mogoče pričakovati tudi v Sloveniji. Do 16. ure se je volitev slovenskih evroposlancev v Evropski parlament udeležilo 25,61 odstotka vseh volilnih upravičencev. Pred petimi leti je do 16. ure glasovalo 18,31 odstotka volilnih upravičencev. Leta 2019 se je sicer evropskih volitev v Sloveniji udeležilo nekaj manj kot 29 odstotkov volilnih upravičencev.

Od četrtka do danes je okoli 370 milijonov volilnih upravičencev v 27 članicah izbiralo 720 članov novega sklica Evropskega parlamenta. Zmaga se glede na prve projekcije obeta Evropski ljudski stranki, sledijo socialisti in liberalci, ki skupaj ohranjajo večino v Evropskem parlamentu. Skrajno desni politični skupini ECR in ID sta se nekoliko okrepili, Zeleni in Levica pa so nekaj sedežev izgubili.