Turistov imajo dovolj: mnogi ostali brez stanovanj, saj jih lastniki raje oddajo tujcem

Španci imajo dovolj turistov, zato raje dvakrat premislite, še posebno če bi radi to poletje obiskali Barcelono. Tamkajšnji protestniki so se pred dnevi nad turiste spravili kar z vodnimi pištolami in prav malo jim je bilo mar, da so mnogim uničili prijetno večerjo ali zmenek ob kavi. Prebivalci med turisti najbolj priljubljenih krajev so prepričani, da jim tujci uničujejo življenje, zaradi njih trpi infrastruktura, okolje, komunala, zdravstvo, najbolj pa ljudje, mnogi od njih si zaradi vedno višjih cen najemnin namreč ne morejo več privoščiti stanovanj ali pa so streho nad glavo izgubili, ker so se lastniki nepremičnin odločili, da jih bodo raje oddajali v kratkotrajni najem turistom.

Okrog 3000 ljudi se je udeležilo zadnjih protestov v Barceloni.

To se je med drugim zgodiloiz Málage, ki mu najemodajalec po desetih letih ni več hotel podaljšati najemne pogodbe, saj se je odločil, da bo stanovanje oddajal turistom. Drunko je v domačem mestu tako začel kampanjo proti turizmu in hitro se mu je pridružilo na stotine rojakov s podobnimi zgodbami. Po mestu že tedne lepijo nalepke z bolj ali manj prijaznimi pozivi turistom, naj se vrnejo domov in se ne vračajo. Na Kanarskih otokih, kjer si lahko dolgotrajni najem nepremičnine privoščijo le še digitalni nomadi iz drugih držav, tisti, rojeni na otokih, pa spijo v avtomobilih, so prav tako vedno bolj sovražno nastrojeni proti tujcem. Skupina aktivistov se je odločila celo za gladovno stavko, ko so izvedeli, da se jim obetata dva nova hotelska kompleksa. Mestne oblasti v Barceloni so sicer že napovedale, da bodo turistično takso z oktobrom zvišali na štiri evre na dan, protestniki na Kanarskih otokih pa zahtevajo, da se omeji število turistov, ki jim je dovoljeno na otoke.