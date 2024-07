Trumpova desna roka: Kamala Harris nima otrok, je obupana ženska, ki živi z mački

J. D. Vance, kandidat Donalda Trumpa za podpredsednika, je v intervjuju za Fox News okrcal domnevno demokratsko predsedniško kandidatko Kamalo Harris, ker nima otrok.

»Ameriko vodijo demokrati in oligarhi, tisti, ki nimajo otrok in imajo mačke, ki so obupani zaradi odločitev, ki so jih sprejeli v življenju, in želijo v obup spraviti tudi preostalo državo. To so najprej Kamala Harris, Alexandria Ocasio Cortez in Pete Buttigieg, vsa prihodnost demokratske stranke so ljudje, ki nimajo otrok. Kako je mogoče, da smo državo prepustili takim ljudem?« je dejal Vance.

»Veselim se, da bom kmalu uradno sprejela nominacijo. Ponosna sem, da sem si zagotovila široko podporo, ki je potrebna, da postanem kandidatka naše stranke,« je v izjavi sporočila podpredsednica ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Rada imam Joeja Bidna, vendar pa si nameravam nominacijo zaslužiti in na koncu tudi zmagati,« je dejala, ob tem pa republikanskega predsedniškega kandidata Trumpa označila za predatorja in prevaranta. »S takšnimi sem se ukvarjala kot tožilka in lahko mi verjamete, ko vam povem, da poznam tipe, kot je Donald Trump,« je dejala Harris. »Trump želi našo državo odpeljati nazaj v čase, ko številni Američani niso imeli vseh svoboščin in pravic. Mi verjamemo v svetlejšo prihodnost za vse,« je dodala. Napovedala je, da si bo kot predsednica med drugim prizadevala za odpravljanje revščine, večji nadzor nad orožjem in za povrnitev pravice do splava.

Kamala Harris se veseli uradne kandidature. FOTO: Brendan Smialowski Afp

Spomnimo, da je po izpadu Joeja Bidna iz predsedniške tekme najverjetnejša kandidatka demokratov Kamala Harris, aktualna podpredsednica ZDA. Demokrati se bodo o svojem kandidatu dokončno odločili 7. avgusta.