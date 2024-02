Kaj Trumpova izjava pomeni za Slovenijo? Ferfila: Tega ne bi vzel resno

Donald Trump je na predvolilnem zborovanju v Južni Karolini v soboto zvečer dejal, da bo »spodbudil« Rusijo, naj napade katero koli od zaveznic ZDA v N atu , ki po njegovem mnenju ne izpolnjuje finančnih obveznosti. Bela hiša pod vodstvom Joeja Bidna je komentarje nekdanjega predsednika označila za »grozljive in iztirjene«.

Ali nas mora skrbeti?

Za komentar smo poklicali politologa in obramboslovca dr. Bogomila Ferfilo.

»To je v slogu njegovih senzacionalističnih izjav, s katerimi skuša dobiti podporo v svoji predvolilni kampanji. Jaz izjave ne bi vzel zelo resno, je pa res, da bo v primeru, da premaga Bidna in znova postane predsednik, gotovo zahteval od članic zveze Nato doseg tega 2% praga. Dobršen del članic se tej meji že približuje. Z nadaljevanjem vojne v Ukrajini in spopadom v Gazi se dviguje prah zaskrbljenosti številnih držav, ki večajo izdatke, namenjene obrambi. Izjema je Poljska, ki temu namenja kar 4 % BDP. To je nekaj manj kot ZDA, ostale pa se postopoma bližajo 2 %. Nemčija je, kot glavna evropska velesila, praktično že na tej številki. Trump je bil vedno senzacionalističen s svojimi izjavami, s čimer privlači na tisoče podpornikov na svojih shodih – to počne načrtno,« je povedal strokovnjak.

Dr. Bogomil Ferfila. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Vodja zveze Nato pravi, da lahko Trumpove izjave ogrozijo življenja ZDA in EU

Jens Stoltenberg, generalni sekretar Severnoatlantske zveze, je prav tako grajal Trumpove komentarje. »Nato ostaja pripravljen in sposoben braniti vse zaveznice,« je dejal. »Vsako namigovanje, da zaveznice ne bodo branile druga druge, spodkopava vso našo varnost, vključno z varnostjo ZDA, in povečuje tveganje za ameriške in evropske vojake. Pričakujem, da bodo ZDA ne glede na to, kdo zmaga na predsedniških volitvah, ostale močna in predana zaveznica Nata.«

Leta 2022 je Nato poročal, da finančne obveznosti sicer izpolnjuje sedem od 31 držav članic – v primerjavi z le tremi iz leta 2014. Slovenija je leta 2022 obrambi namenila 1,22 % BDP.