Ameriška senatorka slovenskih korenin za predsednico? To pravi Bogomil Ferfila

»Ameriško politiko komentiram že štirideset let, a to, kar se dogaja zdaj, se ni dogajalo še nikoli. Tako nepredvidljivo, kot je zdaj, še ni bilo nikoli. V Sloveniji se lahko smejimo, kako trdna demokratska država smo in kako je Amerika nestabilna,« je dogajanje čez lužo komentiral Bogomil Ferfila, politolog in profesor ameriških, nemških in svetovnih študij.

Nekdanji ameriški predsednik, ki se bo na prihajajočih volitvah znova potegoval za predsedniški stolček, se sooča s kar 91 obtožbami, nekatere so zvezne, druge po posameznih državah, pove profesor. »Če ga bodo pod demokratskimi pritiski sodišča uspela obsoditi pred volitvami, se mu slabo piše,« ocenjuje Ferfila in dodaja, da je razplet, če jim bo uspelo zamakniti sodni proces in bo Trump, izvoljen za predsednika, jasen. »Ko bo izvoljen, lahko sam sebe oprosti. Vse je odvisno od tega, kdaj bo potekal sodni proces. Če ga bodo obsodili pred volitvami, je z njegovo kandidaturo konec in težava je tudi v tem, da lahko pade podpora tudi drugim republikanskim kandidatom in podpora za kongres, zaradi česar se lahko zamaje cela stranka.«

Kako kaže senatorki slovenskih korenin

Na drugi strani se s težavami soočajo tudi v demokratski stranki, saj so republikanci napovedali 'impeachment' – ustavno obtožbo. Ferfila ne izključuje možnosti, da bi pred tem Biden odstopil sam, saj je po njegovih besedah »fant popolnoma odsoten«. Demokrati imajo veliko težavo, saj stranka podpira Bidna, a lahko se zgodi, da bo odstopil od kandidature, in če pride do tega, bodo imeli po mnenju Ferfile velike težave najti prepoznavnega kandidata.

»Stranka podpira Bidna kot kandidata, čeprav je popolnoma odsoten. Težava nastane, ker stranka ne organizira soočenj in njihovi kandidati niso prepoznavni. Omenja se Roberta Kennedyja mlajšega, neko duhovno voditeljica Marianne Williamson. Lahko imenujejo Kamalo Harris, omenja se tudi slovensko senatorko Amy Klobuchar, a če ne bodo imeli možnosti nastopa, jih ljudje ne bodo poznali. Težko je napovedati, kaj se bo dogajalo. Demokratska stranka bi lahko bila v istem 'zosu' kot republikanska stranka, če obsodijo Trumpa,« ocenjuje.

Ferfila še pojasni, da se senatorko slovenskih korenin omenja skupaj z ostalimi desetimi politiki, ki bi lahko bili potencialni kandidati in da ima približno 10 odstotkov možnosti, da tudi postane kandidatka. Pojavlja se deset imen, štirje guvernerji, senatorji in med njimi je tudi ona. »Če že nimamo Melanie, naj bo Amy Klobuchar,« hudomušno pripomni Ferfila.

Trump ali ...

Na republikanski strani največ možnosti za novo kandidaturo Ferfila napoveduje Trumpu, v bitko za kandidaturo pa bi se lahko vpletel še Ron DeSantis. »Razmerje med glasovi je sicer 10:2 v prid Trumpu. DeSantis je sicer izjemno sposoben, a na prvem soočenju je od kandidatov odskočila edina ženska kandidatka Nikki Haley.«

Pove, da ima nekdanja guvernerka Južne Karoline in nekdanja predstavnica ZDA v OZN, zelo liberalna stališča do splava in podnebnih sprememb, zaradi česar je nekoliko bližje demokratskim volivcem. Analize so pokazale, da bi, če bi kandidirala proti Bidnu, aktualnega predsednika gladko premagala, a je težava v tem, kjer njena stališča niso tako blizu republikanskim. »Če Trumpu vse propade, je najbolj možen kandidat Ron DeSantis, ki mu sledi Nikki Haley,« še pove in doda, da se je Trump odločil, da se ne bo udeleževal republikanskih soočenj in srečanj, a meni, da mu to ob vsej medijski izpostavljenosti ne bo pretirano škodovalo.