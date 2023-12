Stopil je na vse celine našega lepega sveta, študiral pa ekonomijo, politologijo, sociologijo in obramboslovje. Največji del življenja posveča proučevanju tujih dežel in njihovih ureditev, življenja in kulture, pri čemer poudarja, kako pomembno je, da za razumevanje države pogledaš vse njene načine delovanja, od gospodarskega, političnega, sociopsihološkega do zgodovinskega. Prav zato je dragocen sogovornik. V povprečju opravi kakšnih pet potovanj na leto, pravi. »Če bi se tega namensko lotil, bi najbrž lahko obiskal vsako državo na svetu, a mi jih manjka kakšnih 50. Trenutno sem s 150 država...