Trump je sporočil to, kar si želijo tudi mnogi Slovenci: »Je nepriročen in zelo drag«

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se bo njegova stranka, ko bo 20. januarja prevzel položaj, zavezala k ukinitvi poletnega časa v ZDA, da bi se izognili sezonskemu premikanju ure.

»Poletni čas je nepriročen in zelo drag za našo državo,« je novoizvoljeni predsednik dejal na svoji platformi Truth Social.

Elon Musk. FOTO: Allison Robbert Via Reuters

Elon Musk, multimilijarder, ki ga je Donald Trump pred kratkim imenoval za vodjo komisije za zmanjšanje vladne porabe, je komentiral anketo na svojem družbenem omrežju X konec novembra, ki je pokazala, da več kot 80 odstotkov volivcev trdi, da želijo odpraviti poletni čas.

V stranki ne delijo njegovega mnenja

Toda zdi se, da je Trumpova želja po ukinitvi poletnega časa v nasprotju z večinskim mnenjem republikanske stranke, ki je leta 2022 predstavila predlog zakona, da bi bil trajen.

»Spreminjanje časa je zastarel koncept, ki je vir frustracij in zmede,« je takrat trdil senator Marco Rubio, avtor predloga zakona, ki ga je Trump sicer predlagal za svojega šefa diplomacije. Ugotovil je neposredno vzročno-posledično povezavo med premikanjem ure in povečanjem srčnih infarktov in prometnih nesreč ter pohvalil morebitne ugodne učinke stalnega poletnega časa na gospodarstvo.

Leta 2019, ko je Rubio predstavil prvi zakon v tej smeri, je predsednik Trump tvitnil: »V redu je, da postane poletni čas trajen!«

Predsednik Joe Biden do tega vprašanja ni nikoli zavzel javnega stališča.