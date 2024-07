To sta povedala Trump in njegov sin po poskusu atentata (VIDEO)

Pisali smo, da je nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je preživel poskus atentata, potem ko so na njegovem političnem zborovanju v mestu Butler v Pensilvaniji odjeknili streli. Trumpa je napadalec ustrelil v uho, pozneje pa so ga pregledali v bližnji bolnišnici, od koder so ga kmalu odpustili.

Po streljanju je na prizorišču zborovanja nastala panika in ljudje so se razbežali na vse strani. Mikrofon je bil še vedno vključen, ko so agenti tajne službe obkrožili Trumpa, ki jih je zaprosil, naj mu dovolijo, da si znova natakne čevlje.

Napad so obsodili politiki tako demokratske kot republikanske stranke. Nekdanji predsednik Barack Obama je sporočil, da v ameriški demokraciji absolutno ne sme biti prostora za politično nasilje.

Nacionalni odbor republikanske stranke je kasneje sporočil, da bo nacionalna konvencija za potrditev Trumpove predsedniške kandidature v Milwaukeeju potekala v skladu z urnikom. Začela se bo v ponedeljek, Trump pa bo na koncu v četrtek sprejel nominacijo, poroča televizija CNN, ki navaja neimenovanega republikanskega uradnika.

Oglasil se je tudi Trump, ki se je zahvalil tajni službi in drugim policijskim agencijam za hitro ukrepanje. Izrazil je sožalje žrtvam in dejal, da je neverjetno, da se lahko kaj takega zgodi v ZDA.

»O strelcu, ki je mrtev, ni nič znanega. Ustreljen sem bil z nabojem, ki je prebil zgornji del mojega desnega ušesa. Nemudoma sem vedel, da je nekaj narobe, ker sem slišal šum, strele in takoj občutil naboj skozi kožo. Bilo je veliko krvi in sem se zavedel, kaj se dogaja. Bog blagoslovi Ameriko,« je sporočil Trump.

Trumpov sin Donald Trump mlajši je sporočil, da je govoril z očetom, in dejal, da se ne bo nikoli nehal boriti za rešitev Amerike ne glede na to, kaj vse bodo radikalni levičarji storili proti njemu.