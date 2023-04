To je razlog, da Putinov krvavi obračun v Ukrajini še zdaleč ni najbolj smrtonosna vojna

Ukrajinska vojna še zdaleč ni najbolj smrtonosna. Povsod po svetu ljudje vsak dan umirajo v krvavih spopadih in eden najstrašnejših primerov prihaja iz Sudana, kjer poteka strašna državljanska vojna.

V Sudana poteka strašna državljanska vojna. FOTO: Mohammadkhair Abdualrhman Via Reuters

V spopadih med sudansko vojsko in glavnimi paravojaškimi silami države ljudje vsak dan izgubljajo življenja. Spopadi grozijo z destabilizacijo tretje največje afriške države in širše regije, dva pa sta glavna krivca. Poveljnik vojske se spopada s poveljnikom milice za nadzor nad Sudanom. General Abdel Fattah al-Burhan, dejanski vladar Sudana, vodi vojaško hunto, ki kar naprej odlaša z obljubljeno predajo oblasti civilistom. Muhammad Hamdan Dagalo (bolj znan kot Hemedti), pa vodi paravojaške enote, imenovane Rapid Support Forces, ki so izvajale genocid v Darfurju.

V Sudanu je komaj kdo kriv za množične pokole, niti za množična posilstev, niti za vsesplošno zasužnjevanje temnopoltih Afričanov s strani arabsko govoreče elite. Vendar za sudansko nesrečo nista kriva samo ta dva človeka. Državo je večino časa od osamosvojitve leta 1956 pestila državljanska vojna.

V senci rivalstva velikih sil

Medtem ko je pozornost usmerjena v rivalstvo velikih sil, postajajo konflikti v preostalem svetu vse težji. Število ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, se je v zadnjem desetletju podvojilo na približno 100 milijonov. Čeprav se je svetovna revščina zmanjšala, se je število obupanih ljudi, ki potrebujejo nujno pomoč, od leta 2020 podvojilo na 340 milijonov. Približno 80 odstotkov primerov sprožijo konflikti, ocenjuje nevladna organizacija International Rescue Committee, poroča Economist.