Spopadi med vojsko in paravojaškimi enotami se nadaljujejo, varnost civilistov ogrožena (FOTO)

Iz sveta se vrstijo pozivi k takojšnji prekinitvi ognja in nadaljevanju dialoga v Sudanu, kjer od sobote potekajo spopadi med vojsko in močnimi paravojaškimi enotami. K prekinitvi ognja in dialogu je strani pozval generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je opozoril, da spopadi ogrožajo varnost civilistov.

Afriška unija je pozvala »vojaške in politične predstavnike Sudana k politični rešitvi krize. FOTO: Instagram @lostshmi Instagram @lostshmi Via Reuters

Guterres je v tvitu obsodil izbruh spopadov in izpostavil, da je v stikih z Afriško unijo in voditelji držav v regiji. Znova je potrdil zavezanost Združenih narodov podpori prebivalcem Sudana v prizadevanjih za obnovo demokratične tranzicije. Blinken je s ciljem ustavitve spopadov prav tako v stikih z državami, ki imajo vpliv na Sudan, pa so sporočili iz Washingtona.

Afriška unija zaskrbljena

Afriška unija je pozvala »vojaške in politične predstavnike Sudana k politični rešitvi krize, ki je posledica vojaškega udara oktobra 2021 in njegovih katastrofalnih posledic«. Takrat je sudanska vojska pod poveljstvom generala Abdela Fataha al Burhana prevzela oblast v državi.

Podobne pozive h končanju sovražnosti in nadaljevanju dialoga o vzpostavitvi civilnih oblasti so na obe strani naslovili tudi Arabska liga, Evropska unija, Velika Britanija, Kitajska in Rusija. Papež Frančišek pa je dejal, da dogajanje spremlja z zaskrbljenostjo in prav tako pozval k dialogu.

Vojaško vozilo in vojaki na ulici v Kartumu v Sudanu 15. aprila 2023. FOTO: Mohammadkhair Abdualrhman Via Reuters

Kitajsko zunanje ministrstvo je izrazilo zaskrbljenost in obe strani pozvalo, naj preprečita, da bi prišlo do naraščanja napetosti.

Zaradi razmer v Sudanu se bo Afriška unija v nedeljo sestala na nujnem zasedanju, prav tako Arabska liga na zahtevo Egipta in Savdske Arabije. Iz Kaira so medtem sporočili, da sta predsednika Egipta in Južnega Sudana v telefonskem pogovoru stranema ponudila posredovanje v konfliktu.

Vendar nič ne kaže, da bi bila generala - dejanski predsednik države al Burhan in njegov namestnik, poveljnik močnih paravojaških sil za hitro podporo (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo - pripravljena na pogovore. Dagalo, ki je znan tudi kot Hameti, je v pogovoru za Sky News Arabia dejal, da se mora »kriminalec Burhan predati«.

Namestnik vodje sudanskega suverenega sveta general Mohamed Hamdan Dagalo. FOTO: Mohamed Nureldin Abdallah, Reuters

Sudanska vojska je Dagala razglasila za »iskanega kriminalca«, njegove sile pa za uporno milico. Poudarila je, da ne bo nobenih pogajanj ali pogovorov, dokler se RSF, ki naj bi štela 100.000 pripadnikov, ne bo razpustila.

Svet generalov

Od vojaškega udara leta 2021 Sudan vodi svet generalov, v središču spora pa sta omenjena generala. Al Buhran je poveljnik vojske in dejanski predsednik države, njegov namestnik Dagalo pa vodja RSF, ki je nastala leta 2013 iz milice džandžavid, ki jo je nekdanji sudanski predsednik Omar al Bašir pred desetletjem v zahodni regiji Darfur uporabljal za napade na nearabske etnične manjšine. Pri tem je zagrešila vrsto vojnih zločinov, Bašir pa je na Mednarodnemu kazenskemu sodišču obtožen zaradi genocida in vojnih zločinov.

Spopadi se nadaljujejo že drugi dan, obe strani pa trdita, da sta prevzeli nadzor na obsežnih območij. Vojska trdi, da je zavzela strateška oporišča sil RSF v več mestih. Sile RSF pa trdijo, da nadzorujejo 90 odstotkov prestolnice Kartum. Prav tako trdijo, da imajo nadzor v več strateških krajih v Omdurmanu in Darfurju.