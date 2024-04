To je junak, ki je pogumno stal na pot napadalcu, da bi zaščitil žensko z otroki (VIDEO)

Grozljiv napad v nakupovalnem središču je pretresel Sydney. Moški, ki so ga policisti likvidirali, je z nožem napadel ljudi in jih več zabodel, več jih je bilo tudi ranjenih. Po besedah ​​prič sta bila zabodena tako mati kot njen devetmesečni dojenček.

Motiv za napad za zdaj ni znan, je pa policija sporočila, da so ugotovili identiteto napadalca. Šlo naj bi za 40-letnika, ki je policistom znan.

»Čakamo še na potrditev identifikacije. Če gre za to osebo, potem ni strahu, da bi šlo za teroristični napad,« je dejala predstavnica policije Novega Južnega Walesa Karen Webb.

Motiv za napad v enem od nakupovalnih središč v avstralski metropoli Sydney za zdaj ni znan.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, ki prikazujejo moškega, ki vihti nož. Ljudje se skrivajo pred njim in bežijo, toda en moški se je opogumil in stopil pred napadalca ter se mu poskušal zoperstaviti in ustaviti norost.

Tovrstni napadi so v Avstraliji redki

Novembra 2018 je z nožem oborožen moški na ulici v Melbournu ubil enega človeka in dva ranil, nato pa ga je policija ustrelila. Odgovornost za zločin je prevzela skrajna skupina Islamska država.