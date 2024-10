To je deklica (5), ki je preživela grozo v Jablanici, njena noseča mama je umrla: »Držala jo je za roko, potem pa ...« (FOTO)

Ena najbolj tragičnih usod iz poplav prejšnjega tedna v Bosni in Hercegovini je zgodba noseče Ajle (28), ki jo je zadelo ogromno drevo.

V trenutku, ko je njun dom prizadela povodenj, je Ajla spoznala, da mora nujno zapustiti hišo, da reši sebe in svojo petletno hčerko Dalal. Prijela jo je za roko in se odpravila proti garaži, ki se je zdela bolj varna, a je močan val vode prinesel deblo, ki je zadelo Ajlo in ju ločilo. Ajla žal ni preživela, mala Dalal pa je čudežno ušla smrti, čeprav je utrpela hude poškodbe. Morali so jo prepeljati v Konjič na zdravljenje, danes pa so jo s helikopterjem vrnili k očetu v Jablanico.

FOTO: Armin Durgut/pixsell

Mož pokojne nosečnice Dino Begić je za 24sata povedal, da je svojo ženo nazadnje videl, ko je čistil potok, da voda ne bi vdrla v njihovo hišo.

»Hočem jokati, a ne morem jokati. Voda je začela vdirati v hišo in žena je vzela hčerko in se odpravila proti bližnji garaži. Do te garaže in odrešitve je bila le še korak. En korak ...« je povedal in dodal, da je vse videla petletna Dalal.

Begić je povedal tudi, da je bila njegova pokojna žena v sedmem mesecu nosečnosti: »Pred dnevi mi je povedala, da je otrok nemiren, kot da bi hotel ven pred rokom. Zdaj ko razmišljam o tem, imam občutek, da je dojenčica nekaj vedela, ko je bila tako nemirna,« je še dodal.