V poplavah umrlo že 21 ljudi, med njimi tudi mlada nosečnica! V ruševinah so našli objeti par (FOTO)

V poplavah in zemeljskih plazovih, ki so v petek prizadeli Bosno in Hercegovino, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 22 ljudi, poročajo tuji mediji. Reševalne službe danes nadaljujejo iskanje več deset pogrešanih, oblasti pa se bojijo, da bo število žrtev še naraslo.

Obilne padavine, ki so zajele Bosno in Hercegovino, so v petek povzročile obsežne poplave in sprožile plazove, najbolj kritične pa so razmere v Jablanici severno od Mostarja. Pod vodo so naselja Konjic, Kreševo in Fojnica, prizadeta sta tudi Kiseljak in Vareš.

Na območju Jablanice našli trupla 18 ljudi, še vedno pa ni jasno, koliko je pogrešanih

Najhuje je prizadeto območje občine Jablanica, kjer je voda odnašala hiše. Tam so doslej našli trupla 18 ljudi, še vedno pa ni jasno, koliko je pogrešanih, poroča portal Vijesti. V hudih poplavah je po poročanju Avaza ena od žrtev 29-letna nosečnica iz Jablanice, po njihovih podatkih so narasle vode zahtevale življenja celotnih družin.

V Donji Jablanici so porušene številne hiše, ceste in mostovi, odneslo je del železniške proge. Veliko je ugibanj o tem, da je vzrok za plaz, ki je zasul več hiš, kamnolom nad naseljem. V plazovih v Donji Jablanici so našli objet zakonski par. Ob tem poročajo o smrtni še enega zakonskega para s tega območja.

Župan občine Jablanica Damir Šabanović je izjavil, da se soočajo s tragedijo brez primere. "Žal je po neurju veliko število žrtev, iščemo pogrešane (...). Družinam žrtev izrekam iskreno sožalje in podporo," je dejal. Kot je dodal, so od zgodnjih jutranjih ur na terenu reševalci, ki se z mehanizacijo trudijo pomagati vsem.

Vlada Federacije BiH je v petek razglasila stanje naravne nesreče.