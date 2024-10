Pretresljiva izpoved Muhameda, ki je zaradi poplave izgubil sina: bil je za njim, nato pa tragedija (VIDEO)

BiH so v petek prizadele hude poplave in zemeljski plazovi. Po zadnjih uradnih podatkih je umrlo najmanj 13 ljudi, več jih še pogrešajo, je za STA potrdil tiskovni predstavnik hercegovsko-neretvanskega kantona Darko Juka. Sprva so mediji v BiH poročali o več kot 20 umrlih, pri čemer so se sklicevali na uradne podatke. Juka je pojasnil, da je »v kaotičnem stanju« prišlo do napake pri evidentiranju. Iste smrtne žrtve je namreč po njegovih besedah prijavljalo več služb, ki so bile na terenu, te številke pa so nato prišle v skupno evidenco.

Mediji v BiH so objavili fotografije z najbolj ogroženih območij, s katerih je razvidno, da so blokirane številne ceste in železnice, vendar pa po besedah premierja entitete Federacije BiH Nermina Nikšića čiščenje cest glede na obseg škode poteka hitreje od pričakovanj.

Trimetrski val

Med tistimi, ki so izgubili bližnjega, je Muhamed Begović, ki je spregovoril za bosanski portal Avaz. Kot je povedal, je imel v hiši sina, nevesto, ženo, vnuka in vnukinjo. Potem ko so hišo zapuščali, se je zgodila tragedija. »Sin je hodil za menoj, nekaj se je obrnil in prišel je velik val,« je povedal. Ocenil je, da je bil val visok kar tri metre. Kot je razumeti, je val sina odnesel in mu ni bilo več pomoči.