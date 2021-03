Tla pod Jadranom so se močno stresla

Ob 9.35 so se tla v naši okolici ponovno tresla. Epicenter potresa z magnitudo 4,5 je bil v Jadranskem morju, 110 kilometrov južno od Splita in 57 kilometrov od Visa na globini 10 kilometrov.



Gre za zadnjega v nizu potresov, ki zadnje dni tresejo omenjeno območje. Potres ob 7.51 prav tako z epicentrom v Jadranskem morju, 100 kilometrov južno od Splita, je imel magnitudo 3,2. Ob 5. uri pa so se tresla tla 65 kilometrov severovzhodno od Vieste v Italiji z magnitudo 3,1.



Tla v Jadranskem morju so se začela tresti v soboto, ko se je potres malce pred 15. uro z magnitudo 5,4 čutil tudi v Ljubljani. Treslo se je tudi v ponedeljek zvečer; ob 22.12 je imel potres magnitudo 2,9, ob 22.16 magnitudo 3,1, ob 22.17 pa 3. Vsi so imeli epicenter nedaleč od Visa.

