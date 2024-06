Ti turisti so na najslabšem glasu v Evropi

Čeprav je turizem dober za občinske, tudi državne blagajne, pa imajo prebivalci nekaterih najbolj priljubljenih destinacij počasi dovolj podivjanih množic, ki po nekaj dneh ali tednih za seboj pustijo pravo razdejanje. V Evropi so že nekaj časa na najslabšem glasu britanski turisti, še posebno mlajši, ki se na dopustu povsem spustijo z vajeti, pijejo od ranega jutra do pozne noči, razgrajajo in neredko parke in ulice pustijo pobruhane ter polne smeti. Spletna anketa, ki so jo izvedli med Britanci, je pokazala, da tovrstno početje ne spravlja v slabo voljo le ljudi, ki živijo na destinacijah, kamor radi zahajajo Britanci, sramujejo se jih tudi mnogi rojaki.

Eden od desetih, ki so sodelovali v anketi, je denimo odgovoril, da se na počitnicah v tujini pretvarja, da prihajajo od nekod drugod. A ne iz Združenih držav Amerike, tudi Američani namreč slovijo kot katastrofalni turisti, a ker ti v povprečju zapravijo več in pijejo manj kot Britanci, jih domačini še nekako tolerirajo. Kraji, ki jih vsako leto množično obiščejo mladi Britanci, so se na letošnjo sezono pripravili z nekaterimi omejitvami in prepovedmi, ponekod priznavajo, da celo v želji odvrniti razgrajaške obiskovalce.

V Magalufu na Majorki so denimo prepovedali popivanje po ulicah in prodajo alkohola v trgovinah po pol deveti zvečer. Kazni za kršitelje znašajo od 1500 do 3000 evrov. V Pragi nameravajo prepovedati nošenje »hecnih kostumov« na javnih mestih, s čimer želijo preprečiti dekliščine in fantovščine, v Barceloni leta 2029 ne bo več dovoljeno oddajanje nastanitev prek Airbnb, v Nemčiji pa želijo Britance ohraniti trezne in dostojne tako, da jim ponujajo pivo z 2,5 odstotka alkohola.