Toliko je novih okužb na Hrvaškem

Medtem ko je bilo v Sloveniji v soboto potrjenih 21 novih okužb , so v zadnjih 24 urah na Hrvaškem okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 57 osebah. Trenutno imajo 842 aktivnih primerov. Na zdravljenju v bolnišnici je 93 oseb, štiri so na respiratorju. Testirali so jih 1244. Civilna zaščita še poroča, da tokrat ni bilo smrtnih žrtev.Največ okuženih je tudi tokrat iz Zagreba, kar 25, 10 z območja vukovarsko-sremske županije, sedem pa iz Đakova.Na televiziji N1 je danes o stanju v državi spregovoril hrvaški epidemiolog, ki je priznal, da je zaskrbljen, saj je postalo očitno, da toplo vreme ne oslabi virusa, kakor so predvidevali. »Število obolelih raste. Praktično nemogoče je, da bi širjenje virusa jeseni zaustavili. Res je tudi, da imajo ljudje hujše simptome. Več ko bo bolnih, več bo tudi težje bolnih.« Dejal je še, da je trenutno manj hospitaliziranih tudi zato, ker so v začetku hospitalizirali vse, zdaj pa so videli, da je to nepotrebno. Slovenski strokovnjaki so izdelali projekcijo , ki kaže, da bo v prihodnjih dneh obolelih še več.»Po vsem videnem se virus brez strogih ukrepov ne da zajeziti, a ne bi priporočal, da znova vzpostavimo tako stroge ukrepe, da se vse zapre za mesec dni.« Meni pa, da se bo širjenje samo za nekaj časa upočasnilo, nato pa nadaljevalo in spet bo sledil velik val obolelih. »Najti moramo način, da bo vse pod kontrolo.«