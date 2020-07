Projekcija IJS: Čez 10 dni že 90 novih okužb na dan

Na spletni strani Instituta Jožef Stefan (IJS) so objavili projekcijo širjenja novega koronavirusa v Sloveniji, zaradi katere smo lahko upravičeno zaskrbljeni. »Če se bo trend novih okužb (podvojitev v 6 dneh) nadaljeval, lahko pričakujemo približno 40 novih okužb dnevno okoli 9. 7. in 90 okoli 15. 7. Število je lahko na kakšen dan zaradi statističnih fluktuacij tudi dosti večje. Z enako dinamiko se bo povečevalo tudi število hospitaliziranih, bolnikov na intenzivni negi in umrli,« so zapisali.pa je na twitterju še dodal, da bi lahko bilo 16. julija čez 100 primerov na dan, 22. julija pa že čez 200.Pišejo tudi, da trenutno število pozitivnih testov raste z eksponentno dinamiko, kar je posledica eksponentne rasti števila notranjih okužb in ne več posledica eksponentne rasti uvoženih okužb. Uvožene okužbe so prevladovale ves čas do začetka junija, zdaj pa ne več.V zadnjih dveh dneh je bilo v Sloveniji potrjenih 51 novih okužb z novim koronavirusom, v petek 30 in v soboto 21 . Okužbo so potrdili tudi med stanovalci in zaposlenimi v domu starejših občanov v Vipavi. Vodja vladne svetovalne skupineje zaradi trenutnega stanja v Sloveniji zaskrbljena in pravi, da bi morali zapreti meje , prvi mož NIJZ Milan Krek pa miri in pravi, da je stanje obvladljivo Na večje število na novo odkritih okužb, se je včeraj prek twitterja odzval tudi predsednik vlade, ki je zapisal, da nam trenutno stanje daje na izbiro dve možnosti