V soboto 21 potrjenih okužb

V soboto je bilo v 716 testih potrjenih 21 okužb z novim koronavirusom, so sporočili z NIJZ. V soboto je bilo hospitaliziranih šest oseb, ena oseba je bila odpuščena iz bolnišnice. V soboto ni bilo novih žrtev zaradi novega koronavirusa, prav tako ni nobeden od obolelih potreboval zdravljenja na intenzivnem oddelku.Zaradi več novookuženih v zadnjih dneh so mnogi zaskrbljeni, med njimi tudi vodja vladne svetovalne skupine infektologinja, ki je že napovedala zapiranje meja. A prvi mož NIJZpravi, da so za zdaj stvari obvladljive in da še ni razlogov za vnovično razglasitev epidemije STA medtem poroča, da so v soboto, na prvi dan veljave strožjih ukrepov ob prehajanju državne meje, zdravstveni delavci v sodelovanju s policisti na mejnih prehodih izdali in vročili 290 odločb o karanteni. Več kot polovica vseh odločb je bila odrejena prišlekom iz BiH. Vse, kar morate vedeti, če morate v karanteno, pa lahko preberete tukaj.