Takih prizorov še ni bilo: Trumpovi podporniki pripravili zasedo tekmecu (VIDEO)

Le še nekaj dni je do enih najpomembnejših volitev v zgodovini ZDA, napetost je zato vse večja. Demokratski kandidatpo večini anket vodi, a se njegova prednost pred torkovimi volitvami pred aktualnim predsednikomtopi. Oba kandidata - najstarejša v zgodovini ameriških volitev - zato pospešeno obiskujeta predvsem tiste dele, kjer naj bi bilo še veliko neodločenih volivcev, ki bi lahko tehtnico nagnili v prid enega ali drugega.Preberite tudi:Biden je tako obiskal sicer pregovorno rdeči Teksas (rdeča je barva republikancev, modra pa demokratov), kjer pa se predvsem v urbanih predelih v zadnjih letih volivcih vse bolj naklonjeni demokratom. Tega po svoji zadnji izkušnji sicer nekdanji podpredsednik ZDA v časune bi mogel trditi. Med vožnjo iz San Antonia v Austin so namreč njegov avtobus med vožnjo dobesedno obkolili pristaši Trumpa. Videoposnetek dogajanja je na twitterju delil tudi možin zraven pripisal: Ljubim Teksas.Preberite tudi:Avtobus z oznakami Bidenove kampanje, na katerem sicer tedaj ni bilo niti Bidena niti njegove podpredsedniške kandidatke, so po poročanju ameriške televizijske hiše CNN obkolili člani t. i. Trump Train skupin, ki se vozijo naokoli v svojih vozilih, okrašenih s Trumpovimi slikami in vihrajo z zastavami zvezne države Teksas.Preberite tudi:Nekaj deset takšnih avtomobilov, po nekaterih ocenah naj bi jih bilo blizu sto, je obkrožilo avtobus, Bidenov kamp pa je po incidentu odpovedal zborovanje demokratskega kandidata. prepričani so, da so hoteli Trumpovi podporniki ustaviti avtobus na avtocesti oziroma ga zriniti s ceste. Z avtobusa so zato poklicali policijo, ki je posredovala in pospremila avtobus iz okrožja.