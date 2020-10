Melania že pakira kovčke? Trumpu lahko pomaga le še čudež

Ankete kažejo, da prepričljiva večina Američanov bolj zaupa Bidnu. FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Do predsedniških volitev v ZDA so še približno štirje tedni. Predsednikv anketah že ves čas zaostaja za svojim demokratskim tekmecem, sedaj pa je že tako nenavadno kampanjo še dodatno zapletla okužba Trumpa in drugih vidnih predstavnikov Bele hiše z novim koronavirusom. To pa za Trumpa niti ni najslabša novica.Čeprav so ankete pred štirimi leti napovedovale zmago tedanji Trumpovi tekmici, na dan volitev pa je sledilo eno največjih presenečenj v zgodovini ameriških volitev, pa večina anket tokrat Bidnu kaže ogromno prednost in zdi se, da lahko Trumpu pomaga le še čudež.Zadnja anketa, ki jo je objavila ameriška televizijska hiša CNN, je pokazala, da Trump po vrnitvi v Belo hišo iz bolnišnice zaostaja z največjo razliko doslej, kar 16 odstotnih točk. Še slabša novica zanj je, da je, sodeč po anketi, kar 90 odstotkov tistih, ki bodo skoraj zagotovo volili, odločenih, komu bodo namenili svoj glas. Le osem odstotkov anketiranih je povedalo, da si še lahko premislijo, en odstotek pa jih je odgovoril, da nimajo favorita. To pomeni, da je le še malo volivcev, ki bi jih Trump morebiti lahko prepričal, da svoj glas oddajo zanj, in tako spremenil izid volitev, ki se trenutno zdi zelo jasen. Zlasti ker je med tistimi osmimi odstotki precej takšnih, ki so trenutno bolj naklonjeni predsedniku.Trump je poleti nekoliko zmanjšal zaostanek za nekdanjim podpredsednikom v času administracije, a je po njunem soočenju prejšnji teden, ki so ga številni analitiki označili za najslabšega med vsemi debatami predsedniških kandidatov doslej, in po novici, da se je okužil z virusom sars-cov-2 ponovno padle. Večina Američanov ne odobrava načina, kako je Trump opravljal svoje delo v Beli hiši in kako se je odzival med epidemijo covida 19.Ali lahko Trumpu, mogotcu iz New Yorka, vendarle uspe podobno kot pred štirimi leti? Dokazal je, da je skoraj vse mogoče, pred štirimi leti, razmišljajo pri CNN, a dodajajo, da leto 2020 ni enako letu 2016 in da pomanjkanje neodločenih volivcev predstavlja veliko oviro Trumpu, da bi skupaj z ženoostal v Beli hiši še štiri leta.