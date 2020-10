Grozljiva napoved babe Vange za Trumpa, delno se je že uresničila

Pred koncem sveta bo še pestro

Baba, ena najbolj znanih jasnovidk na svetu, imenovana tudi Nostradamus z Balkana, je pred smrtjo leta 1996 napovedala številne dogodke, ki so se uresničili, za letos pa je za predsednika ZDAnapovedala slabo leto. Če je kdo mislil, da je to pomenilo poraz na novembrskih predsedniških volitvah, je po petkovem sporočilu Trumpa, da je okužen z novim koronavirusom , verjetno pomislili na še kaj hujšega. Še posebej zaradi naslednjih napovedi Vange za Trumpa.Preberite tudi:Bolgarska jasnovidka je namreč poleg napovedi, da predsednika ZDA čaka skrivnostna bolezen, napovedala še, da bi lahko ostal gluh ter da bo bolezen vplivala na njegove možgane. Možnaj bi dobil tudi tumor na možganih, zaradi česar naj bi trpel grozne muke.Tudi sicer napovedi slepe jasnovidke za letošnje leto niso bile najboljše; za Evropo je napovedala invazijo ekstremistov, ki bodo napadli s kemičnim orožjem, in spopad vse celine s finančnimi težavami. Poleg tega je napovedala niz potresov po svetu, ni pa natančneje navedla lokacij.Slavni jasnovidki, ki se je rodila leta 1911 na področju današnje Severne Makedonije kot, pripisujejo pravilno napoved brexita, vzpona Islamske države, smrti princese, cunamija leta 2004 ...Njene napovedi pa niso samo temačne; za obdobje med letoma 2025 in 2028 je napovedala zlato dobo zaradi nove oblike energije, ki naj bi jo v prihajajočem letu odkrili na Veneri.Napovedi za malce bolj oddaljeno prihodnost pa zopet niso najboljše: med letoma 2033 in 2045 naj bi se močno dvignila gladina svetovnih morij, vmes naj bi Evropi zavladali ekstremisti, kloniranje naj bi postalo najučinkovitejše zdravilo, ZDA pa naj bi napadle Rim z orožjem, ki bo zamrznilo nasprotnika.Med letoma 2072 in 2086 naj bi se vrnil komunizem, pred koncem sveta, ki ga je napovedala za leto 5079, pa naj bi ljudje ugotovili, kako deluje potovanje skozi čas, civilizacija pa naj bi povsem razpadla. Ljudje naj bi živeli kot zveri, do približno 44. stoletja pa naj bi se prilagodili vesoljcem, postali celo nesmrtni in se pogovarjali z bogom.