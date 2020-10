Trump: Zdravniki »napihujejo« število smrtnih žrtev in za to prejemajo denar

Ameriški predsednik Donald Trump je v nagovoru volivcev v Michiganu dejal, da zdravniki, v zameno za finančno korist, sporočajo večje število smrtnih žrtev zaradi covida, kot pa jih je v resnici. V ZDA medtem bolnišnice pokajo po šivih, drugi val koronavirusa kosi po vsej državi – zabeležili so že več kot 9 milijonov okužb, samo v zadnjih dveh tednih se jih je okužilo milijon. Trenutno je na udaru zlasti mlajša populacija.



»Naši zdravniki prejmejo več denarja, če nekdo umre zaradi covida, saj veste to, kajne? Saj veste, zdravniki so pametni ljudje. Tako lahko enostavno rečejo: Žal nam je, vsak bo umrl zaradi covida,« je dejal Trump, brez kakršnega koli argumenta.



Za to, kar je zatrdil, ni nobenih dokazov, poroča CNN, je pa predsednikova izjava šokanten napad na zdravstveno osebje, ki se v zadnjih mesecih bori z najhujšo zdravstveno krizo v zadnjih 100 letih. V petek zvečer je število dnevnih primerov v ZDA znašalo 90.000, umrlo pa je 929 ljudi.



Tudi CNN ugiba, na kakšni podlagi je Trump napadel zdravnike (število smrtnih žrtev med marcem in avgustom je bilo sicer za 20 odstotkov višje kot so predvideli), njihov odziv na izjavo pa je bil kajpak zelo oster. »Namigovanja na to, da zdravniki, ki delajo v osrčju teh izrednih razmer, v katere smo zapadli, namerno povečujejo številke smrtnih žrtev, za to, da si polnijo žepe, je nizkotna, nezaslišana in popolnoma zgrešena obtožba,« je dejala Susan Bailey, predsednica Ameriške zdravniške organizacije. »Med pandemijo se zdravniki, sestre in vsi ostali zdravstveni delavci borijo v prvih bojnih linijah, tvegajo svoje zdravje, varnost in življenja, da lahko pomagajo drugim in se borijo proti smrtonosnemu virusu.«