Ta svetovna znamenitost je višja za šest metrov (FOTO)

V manj kot desetih minutah je zrasel za kar šest metrov! Eifflov stolp tako po novem sega 330 metrov visoko, za pridobljene metre pa je zaslužna nova digitalna radioantena.

Spet je zrasel. FOTOGRAFIJI: Sarah Meyssonnier/Reuters

To je helikopter namestil v nekaj pičlih minutah in pariško znamenitost ter nesporni simbol Francije povzdignil še višje.

Antene redno menjajo

Toda Eifflov stolp je veliko več kot zgodovinska in turistična znamenitost, pojasnjujejo oblasti v francoski prestolnici, železno konstrukcijo namreč uporabljajo tudi za oddajanje, pri čemer pa je treba antene redno menjati. Temu primerno se pogosto spreminja višina, so še povedali. Eifflov stolp, najvišja zgradba francoske prestolnice, je delo inženirja Alexandra Gustava Eiffla, javnosti pa so jo slovesno predstavili leta 1889.

330 metrov je zdaj visok.

Spomenik je v 19. stoletju po višini presegal znameniti Washingtonov obelisk, štiri desetletja je veljal za najvišjo zgradbo, ki je nastala izpod človeških rok, leta 1929 pa mu je naslov odvzel newyorški nebotičnik Chrysler Building. Eifflov stolp kljub temu ostaja najbolj obiskan spomenik na svetu, če ne upoštevamo upada turizma zaradi pandemije, ga vsako leto občuduje okoli sedem milijonov ljudi.

V zadnjem času pa je postal tudi sredstvo politične manipulacije, opozarjajo številni. Ukrajinsko obrambno ministrstvo je pred dnevi objavilo srhljiv posnetek, v katerem Eifflov stolp razstrelijo: namen montaže naj bi bilo svarilo zvezi Nato, ki ni ugodila zahtevam po zaprtju ukrajinskega zračnega prostora.

Namen sporne montaže je svarilo Natu.

Avtorji posnetka, ki prosijo za večjo podporo zahodnih držav, opozarjajo, da se lahko agresija, kakršna je doletela Ukrajino, zgodi kateri koli drugi evropski državi.