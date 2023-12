Ta evropska država se pripravlja na Putinov napad: »Invazija bo. Vprašanje ni, če, ampak kdaj«

Saaremaa je ena izmed strateških skupin estonskih otokov v Baltskem morju, ki omogoča dostop do Finskega zaliva in ruskega mesta Sankt Peterburg. Razširjena prisotnost v Estoniji je del premika v francoski obrambni politiki. Francija namreč umika svojo vojsko iz postkolonialnih afriških držav in se obrača v Evropo. Nedavno je poslala dodatno vojaško opremo za svoje enote v Estoniji, vključno z 18 večnamenskimi oklepnimi vozili Griffon, lahkimi oklepnimi vozili AMX-10 RC in požarnim vodom štirih samohodnih havbic Caesar.