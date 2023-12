Analitik poslal Evropi zlovešče opozorilo: »Morate biti pripravljeni na vojno«

Članice Nata v Evropi se soočajo s poglabljanjem krize – Rusija in Kitajska se pospešeno oborožujeta, Moskva pa prehaja na polno vojno gospodarstvo. Čeprav so ZDA še vedno močnejše od obeh držav skupaj in je junaški ukrajinski odpor ustavil sile Kremlja, bi se lahko to zelo hitro spremenilo, navaja znani analitik Lewis Page za The Telegraph.

Spremembe v ZDA, Biden nezanesljiv zaveznik

V Ameriki je prišlo do politične spremembe. Trumpovo krilo republikanske stranke ne odraža tega, kar si večina Američanov želi - vendarle je Donald Trump postal predsednik in morda bo spet postal predsednik zaradi demokratskih kandidatov. Trdi republikanski politiki, ki trenutno blokirajo pomoč Ukrajini, ne govorijo v imenu večine Američanov, vendar jim številke na Capitol Hillu dajejo nesorazmeren vpliv.

Page dodaja, da je tudi predsednik Joe Biden nezanesljiv zaveznik. Ukrajini namerno ni dal orožja, ki bi lahko porušilo most, ki povezuje rusko celino s Krimom, kar bi lahko bil odločilen udarec proti Kremlju.

Kot navaja avtor, še vedno velja stari rek: Če hočeš mir, se pripravi na vojno FOTO: Johanna Geron Reuters

Scenarij nočne more je tisti, v katerem Rusija nadaljuje s svojim stalnim oboroževanjem in mobilizacijo. Na dolgi rok se bo rusko gospodarstvo sesulo pod pritiskom tako kot Sovjetska zveza. Toda kratkoročno - Poljaki menijo, da šele čez tri leta - bi se ruska vojska lahko vrnila, večja in v bitkah prekaljena. In potem Kitajska napade Tajvan, kot Vladimir Putin krene proti Natu, napoveduje avtor. Če bi bile ZDA odločene in pripravljene nositi glavno breme spopadov, bi verjetno lahko zmagale v obeh vojnah hkrati. A bodoči ameriški predsednik morda ni odločen ali pripravljen na to, zato je vprašanje, kaj to pomeni za države na tej strani Atlantika.

Evropa bi se morala boriti kot ZDA v Iraku

Kot navaja avtor, še vedno velja stari rek: Če hočeš mir, se pripravi na vojno. Evropa mora končno poskrbeti za lastno obrambo, namesto da svoj denar zapravlja za napihnjene socialne države in se za svojo varnost zanaša na Ameriko. Pri tem pa ne gre le za višje izdatke za obrambo, temveč, kot poudarja Page, tudi za učinkovito porabo. Po vsem zahodnem svetu nekdanji vojaški častniki trdijo, da razmere v Ukrajini pomenijo, da Evropa potrebuje ogromne količine tankov, pušk in granat.

Čeprav se po mnenju avtorja Evropa ne bi smela bojevati na tak način. Ruska invazija z masivnimi tanki in topništvom je bila krvava polomija, tako kot se je ukrajinska protiofenziva, prav tako s tanki in topništvom, končala v krvavi slepi ulici. Evropejci bi se morali želeti boriti tako, kot so se Zahod in pravzaprav ZDA borili v Iraku in Libiji – cilj je zdrobiti rusko zračno obrambo in zavladati nebu, nato pa odstraniti ruske tanke in topništvo od zgoraj.

Vojaška oprema cenovno dostopna

Vojaško opremo potrebujemo hitro, mora res delovati in biti cenovno dostopna. Kot dober primer analitik navaja Poljsko, ki vojaške industrije ni zgradila iz nič. Poljaki so kupili ogromno tankov, ki so za Poljsko veliko bolj smiselni kot na primer za Britance.