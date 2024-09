Ta ameriška odločitev bi lahko spremenila vse, tega je Putina najbolj strah

Ameriški predsednik Joe Biden je namignil, da bi Washington lahko odpravil omejitve ukrajinske uporabe ameriških raket dolgega dosega proti ciljem na ruskem ozemlju. S tem bi ugodili večmesečnim zahtevam Ukrajine po omilitvi omejitev ameriškega orožja, ki jim otežuje obrambo pred rusko invazijo.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je danes v Kijevu znova pozval britanske in ameriške zaveznike k odpravi omejitev glede uporabe zahodnega orožja proti vojaškim ciljem v Rusiji. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je napovedal hitro obravnavo poziva, nova razprava Washingtona in Londona o tem pa je predvidena v petek.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je povedal, da se zdi, da je Washington že sprejel odločitev.FOTO: Evgenia Novozhenina Reuters

Rusija se je že odzvala na možnost, da bi ZDA dovolile Ukrajincem uporabo orožja dolgega dosega za ciljanje tarč v Rusiji. Napovedan je bil »ustrezen odziv«, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je novinarjem povedal, da se zdi, da je Washington že sprejel odločitev.

Blinken je dejal, da želi od Volodimirja Zelenskega slišati, kakšni so cilji Kijeva v vojni in kaj lahko Washington stori, da bi jih dosegel. Zelenski prosi Zahod, naj dobavi rakete daljšega dosega in odpravi omejitve glede njihove uporabe, tako da lahko Ukrajina cilja na tarče, kot so vojaška letališča globoko na ruskem ozemlju.

Zahod bo dovolil tudi napade na Moskvo

Nekateri vojaški analitiki menijo, da bi odločitev ZDA prinesla določene spremembe v vojni strategiji obeh strani, predvsem na psihološki ravni. Čeprav so Rusi že prenesli dobršen del svojih letal in izstrelitvenih ramp na območja izven dosega raket dolgega dosega, se najbolj bojijo, da bi Moskva prišla v doseg ukrajinskega orožja.

Nekateri ruski prorežimski vojaški blogerji menijo, da bi se lahko zgodilo, da bi Zahod odobril napade na Moskvo, ki jo predsednik Vladimir Putin skuša izolirati pred posledicami vojne. Mesto je sicer daleč od vojnih dogodkov, a ga Ukrajinci napadajo z droni, pristanek raket le sto kilometrov od Moskve pa povzroča nemir v ruskih vojaških krogih.