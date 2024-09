Kdo je skrivnostna Bosanka Sofija, učiteljica Putinovih otrok? Poučuje nemščino, mesečno dobi 7700 evrov

Ivan (9) in Vladimir mlajši (5), sinova Vladimirja Putina, ki naj bi ju imel z nekdanjo olimpijsko prvakinjo Alino Kabajevo, imata po raziskavi centra Dossier zasebne učitelje za vse predmete, ki so jih izbrali starši. Učiteljice, ki se zaposlijo prek agencije English Nanny, živijo na razkošnem posestvu v Valdaju pod strogimi pravili. Med njimi je tudi Sofija Božić, ki je po rodu iz Bosne in Hercegovine, medtem ko je del življenja preživela v Avstriji. Putinove otroke poučuje nemščino.

Ena najbolj varovanih ruskih skrivnosti

Vsakdanje življenje družine Vladimirja Putina upravlja na desetine ljudi: vozniki, telesni stražarji, učitelji, kuharji, piloti, trenerji, natakarji, pomočniki in mnogi drugi. Čeprav se že leta ugiba o otrocih, ki naj bi jih imel Putin s Kabajevo, je po njegovih besedah ​​le en medij objavil točne informacije.

Časopis, ki ga omenja vir, je SonntagsZeitung, ki je maja 2022 objavil, da imata Putin in Kabajeva dva otroka, pri čemer je opozoril, da je olimpijski prvakinji pri nosečnosti pomagal švicarski ginekolog ruskega porekla. Kabajeva naj bi leta 2015 v Švici rodila starejšega sina Ivana, leta 2019 pa se je v Moskvi rodil Vladimir mlajši.

Ruski predsednik Vladimir Putin že vseskozi skriva svoje zasebno življenje. FOTO: Reuters

Odnos med Putinom in Kabajevo, pa tudi celotno zasebno življenje ruskega predsednika, je ena najbolj varovanih ruskih skrivnosti. Uradno se je Vladimir Putin z soprogo Ljudmilo poročil leta 1983, par pa se je ločil skoraj 30 let pozneje. »Vse moje dejavnosti, vse moje delo je povezano z publiciteto, z absolutno publiciteto. Nekaterim je to všeč, drugim ne. So pa ljudje, ki so s tem popolnoma nekompatibilni. Ljudmila je ena izmed teh ljudi,« je takrat dejal Putin. Par se je redko pojavljal skupaj v javnosti, junija 2013 pa sta se udeležila baleta Esmeralda, da bi še isti večer sporočila, da se ločujeta. Voditelj Rusije ni uspel skriti svoje druge družine. Alina Kabajeva s sinovoma živi v številnih Putinovih rezidencah po vsej Rusiji, večino časa pa preživita v vili na Valdaju.

Alina Kabajeva. Olimpijska ritmična gimnastičarka in ljubica Vladimirja Putina, skupaj naj bi imela skrivaj dva otroka. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Plača 7700 evrov na mesec

V začetku leta 2024 je Putinova družina iskala učiteljico angleščine za dva dečka, stara štiri in osem let. Delo vključuje pet dni na teden, skupaj 60 ur. Zadolžitve vključujejo poučevanje drugih predmetov in spremstvo na izletih. Plača je 7700 evrov na mesec. Agencija za zaposlovanje pojasnjuje, da s to družino sodeluje že dlje časa in da je zanje že našla več učiteljev angleščine in nemščine. Prednost imajo kandidati z južnoafriškim potnim listom, potencialni zaposleni mora biti pripravljen na zdravniške preglede v prvih dveh tednih dela, prepovedano je zapuščati ozemlje, kjer živi družina ...

Od časa do časa obvestilo izgine s strani in se nato spet objavi, edina sprememba je starost otrok. Družina namreč nenehno potrebuje nove učitelje. Za družino je delalo veliko guvernant, iskanje novih kandidatov pa je vedno težje. Od leta 2020 je vsaj 10 tujih učiteljev podpisalo pogodbe z družino Putin. Formalno so bili angažirani kot prevajalci, vendar je vsak prejel bistveno več denarja, kot bi ga alhko pričakoval usposobljen jezikoslovec. Plače se začnejo od 330.000 rubljev do 1,2 milijona rubljev na mesec, je navedel Blic.

Sofija dobro služi

Najuspešnejša je Sofija Božić, ki je v dobrih štirih letih zaslužila 25,3 milijona rubljev (okoli 253.000 evrov). Rojena je leta 1992 in je državljanka Bosne in Hercegovine. Sofia je živela v Avstriji, kjer je študirala na univerzi v Gradcu. V Rusijo se je najverjetneje preselila leta 2017. Sodeč po Dossieru verjetno uživa precejšnje zaupanje družine Putin, saj dela dlje kot njeni kolegi.