Svoje otroke iščejo že 30 let: »Zdaj se zavedam, da ga ni več, ni kosti, ni groba« (VIDEO)

Bitka za Vukovar je bila 87-dnevni spopad med vojsko JLA in srbskimi enotami na eni strani ter hrvaško policijo in hrvaško vojsko na drugi strani za strateško pomembno mesto Vukovar, ki leži ob hrvaško-srbski meji. Bitka se je začela 25. avgusta 1991 in se po silovitih bojih končala 18. novembra 1991 z zmago JLA in srbskih paravojaških enot. Srditi boji pred mestom in kasneje tudi v samem mestu so terjali veliko žrtev.