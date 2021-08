Svoj angleški dom spremenila v tropski raj

Poustvariti je želela utrip počitnic v tropih.

15

let je stara najstarejša rastlina, ki jo ima.

, ki živi v bližini angleškega Winchestra, obožuje tropske počitnice. Naj je bil to oddih na Baliju, v Kostariki, na katerem izmed karibskih otočkov ali v vročem Miamiju, ta potovanja so se ji za vselej zasidrala v srce, da si je, ko si je 2017. kupila lastno hišo, zaželela, da bi ta nepozabni tropski utrip lahko čutila vsak dan tudi doma.»Nemudoma sem opazila, da ima pozabljen, neoskrbovan vrt za hišo velik potencial, zato sem se marca 2018 lotila njegove prenove,« je povedala, od tu pa je bil le še en korak do tega, da je tudi notranjost hiše začela spreminjati v zasebno pravljično džunglo. »Želela sem poustvariti tropsko občutje počitnic,« je dejala Hannah, navdih črpala v najljubših počitniških destinacijah in po treh letih dela sredi puščobnega angleškega mesteca pričarala košček tropskega paradiža. Njen vrt prepredajo najrazličnejše rastline, cvetoče, zelene in plezalke.Sredi te zelene gošče si lahko privošči koktajle v lesenem zunanjem baru, takšnem, kot ga najdemo na plažah eksotičnih otokov. Romantiko pričarajo drobne lučke. Namesto tlakovane poti se skozi vrt vije potka iz kamenčkov in naplavljenega lesa. »Ljudje ne verjamejo, da je ta vrt v Angliji,« podobno kot na poštirkano angleškost ne spominja njena hiša. Vsi prostori so namreč polni najrazličnejših tropskih rastlin. »V hiši imam okoli 150 tropskih rastlin, še precej več pa na vrtu.«Tri leta je garala, da si je ustvarila sanjsko hišo, a vložila ni le ogromno časa in energije, tudi finančni zalogaj ni bil majhen. Skupno je za okoli 250 rastlin porabila več kot 17 tisočakov, najdražja, s katero se lahko pobaha, pa je vrsta palme, ki jo je olajšala za slabega petstotaka. »Pri nakupu teh moraš biti pazljiv, opraviti raziskave, da slučajno ne kupiš rastlin, ki so jih pretihotapili,« pravi Hannah, ki se je poglobila tudi v to, kako zanje skrbeti.»Nekatere moram pozimi oviti v flis, nekatere izkopati, da prezimijo v hiši, a večina jih dobro prenaša naše letne čase.« A če se s tem ubada dvakrat na leto, je zalivanje na urniku lahko tudi vsak dan. »Enkrat na teden zalijem vse rože, to mi vzame tri ure. A ko je vroče, moram vrt zalivati vsako jutro.« Vendar se izplača, saj ima svoje ljube trope zdaj doma 365 dni na leto.